«Детвора какая-то»: как челнинские депутаты «по-комсомольски» избавлялись от своих «плохишей»

Горсовет автограда потерял сегодня сразу троих депутатов: двоих — Нитенко и Яковлева — «ушли» насильно, один ушел сам

Сегодня состоялось, пожалуй, самое необычное — и скандальное — заседание горсовета Набережных Челнов, на котором «вотум недоверия» народными избранниками был вынесен двум их коллегам: депутату Денису Нитенко от «Справедливой России» и депутату Сергею Яковлеву. Ради такого события, напоминающего старшему поколению комсомольское собрание, на котором исключали из комсомола за различные грехи, пришлось созывать экстренное, внеочередное XXV заседание горсовета III созыва. Корреспондент «Реального времени», поприсутствовав на нем, узнал, как депутаты «забывали» о своих банковских счетах и счетах своих жен и даже о долях в компаниях, и с любопытством понаблюдал, как «хорошие комсомольцы», оправдываясь, отчитывали «плохих комсомольцев». Денис Нитенко заявил, что он некоррупционер и проблемы, подобные его проблемам, есть и у остальных депутатов. Ильшат Фардиев сравнил «плохишей» с детьми, удивившись, как депутаты пользуются деньгами, не зная их источников. Тем временем нас могут ждать сюрпризы: команда Марса Бадрутдинова начала анализировать декларации депутатов за 2017 год…

Между делом: дефицит бюджета автограда почти достиг миллиарда рублей

В повестке дня стояло шесть вопросов (два последних как раз и были посвящены вопросу о лишении Нитенко и Яковлева статуса депутатов), в последний момент добавился седьмой: оказалось, еще один депутат горсовета добровольно сложил с себя полномочия — им стал Сергей Зуйков, причина — в связи со сменой места жительства. Из 45 депутатов присутствовали на заседании 34, кворум имелся. Среди традиционно присутствовавших на заседании недепутатов был и замначальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин, ответственные работники аппарата президента РТ, новенький, назначенный исполняющим обязанности прокурора города Айдар Галиев (кажется, впервые выступивший с краткой речью).

Первые четыре вопроса повестки решены были молниеносно. Так, новый начальник финблока автограда, пришедшая на смену Альфинур Галиакберовой (ушла руководить НГПУ в феврале этого года) Ирина Сагидуллина, как и прокурор, тоже фактически выступила перед депутатами впервые. Она рассказала о необходимости выделить дополнительные субсидии на образование (во исполнение майских указов президента РФ) на сумму 14,3 млн рублей и на содержание муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность общественных пунктов охраны, на сумму 5,8 млн рублей. Таким образом, бюджет города был в очередной раз изменен: доходы теперь составляют 8,3 млрд рублей, расходы — 9,2 млрд рублей. Для протокола отметим, что дефицит бюджета автограда приблизился к отметке в 1 млрд рублей… В числе прочего депутаты проголосовали за то, чтобы назвать парк отдыха, где расположен экс-клуб «Колизей», переданный городу для размещения в этом здании Татарского драматического театра, парком имени Марата Бибишева — в честь легендарного челнинского строителя, которым парк, собственно, когда-то и был заложен. Наиль Магдеев, комментируя название парка, где будет расположен театр, напомнил, что президентом РТ Рустамом Миннихановым было принято решение о реконструкции здания за счет средств республиканского бюджета.

Как депутатам аукнулся апрельский закон 2017 года, которым воспользовался президент РТ

Наконец, меньше чем через полчаса депутаты перешли к «главному блюду дня» — досрочному прекращению полномочий депутатов Дениса Нитенко и Сергея Яковлева. Обсуждение этих животрепещущих вопросов, уже нанесших в информационном и политическом пространстве Татарстана болезненный имиджевый удар по челнинскому горсовету, затянулось на целый час. Кажется, никогда депутаты так долго между собой не дискутировали. Тем более что обычно у депутатов «вопросов» к выступающим в рамках повестки дня не имеется: редко кто выступает, а если и выступает, то с дежурной официозной речью о необходимости принятия того или иного решения. На этот раз все было не так.

Мишенью депутатов стал замначальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин, рассказавший для начала о том, как ведомство Марса Бадрутдинова проверяло достоверность сведений о доходах и расходах депутатов челнинского горсовета за 2015—2016 годы и с чего это вдруг вообще решило проверить. Гущин объяснил, что все началось еще в апреле 2017 года, когда был принят «революционный» ФЗ №64 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» (полностью закон см. тут), согласно которому в ст. 40 закона «О противодействии коррупции» были внесены поправки (см. пункт 3 нового закона). Поправки эти дали возможность высшему должностному лицу — в нашем случае президенту РТ — выносить решения о проверках достоверности и полноты сведений о доходах выборных органов местного самоуправления и по результатам проверок обращаться с заявлениями о досрочном прекращении полномочий депутатов в органы местного самоуправления. По словам Гущина, президенту РТ в результате стали направляться сведения о доходах и расходах аж 8 тыс. татарстанцев. «Раньше справки такие сдавались в представительные органы, кадровые службы, и вы сами знаете, тщательно эти сведения не проверялись», — уколол депутатов во время заседания Гущин.

Депутат Денис Нитенко «забыл» о девяти банковских счетах и своей доле в свердловской «Экосфере»

Сведения о доходах 2016 года всех депутатов РТ были ведомством Марса Бадрутдинова тщательно проанализированы. Под подозрение после сплошной проверки попали два депутата челнинского горсовета — Яковлев и Нитенко. По ним и были подготовлены докладные записки и «проведены антикоррупционные проверки». 13 марта 2018 года президент РТ выдал соответствующее распоряжение по Нитенко. «Антикоррупционеры» уведомили о проведении проверки самого депутата и запросили сведения от налоговой инспекции, выписки со счетов различных банков и т. д. Сравнивая декларации 2016-го и 2015 года, проверяющие выяснили, что Денис Нитенко не полностью указал доход от ценных бумаг, занизив их на 51,6 тыс. рублей, не указал 9 счетов в различных банках (от Сбербанка до ТФБ и ВТБ), по двум счетам из которых было движение средств. Но главное, не указал долю в компании «Экосфера», расположенной в Свердловской области (ни в 2015-м, ни в 2016 году).

Действительно, в открытом доступе есть информация о компании ООО «Экосфера», занимающейся чисткой и уборкой жилых зданий и нежилых помещений, 30% которой принадлежит Денису Нитенко, 30% его отцу, известному в автограде бизнесмену, основателю и председателю совета директоров ЗАО «Форт Диалог», еще 40% — брату Юрию Нитенко (он же гендиректор «Экосферы»). При этом принадлежат 30% компании депутату еще с 2006 года. Не сказать, впрочем, что компания успешна — выручка ее в 2016 году упала с 2,7 млн до 1,2 млн рублей, а прибыль составила всего 438 тыс. рублей. Напомним, что сам Денис Нитенко тоже известный бизнесмен автограда, совладелец развлекательных клубов «Батыр» и «Опера».

— Есть вопросы, комментарии? — спросил мэр Наиль Магдеев у депутатов.

Как «хорошие комсомольцы», оправдываясь, отчитывали «плохих комсомольцев»

Еще бы! Вопросов и комментариев у депутатов оказалось множество. В итоге все превратилось в своего рода комсомольское собрание, на котором одни, «хорошие комсомольцы» (то есть депутаты, к которым претензий не нашлось), журили других, «плохих комсомольцев» (то есть депутатов, к которым у Марса Бадрутдинова и Рустама Минниханова претензии были), когда либо «ставят на вид», либо вовсе из комсомола исключают. Челнинское комсомольское собрание (то есть горсовет) поставило вопрос жестко — исключать или нет. Уже по первым выступлениям стало понятно, что «комсомольцу» Нитенко членствовать в «комсомоле» оставалось не менее получаса. В том числе и потому, что бизнесмен Нитенко навел тень на остальных «комсомольцев»! Депутат Евгений Вайнер, бизнесмен, глава «Аква-Региона», член «Единой России», был мрачнее тучи, когда рассказал, как он «вчера читал интернет», и, страшно волнуясь, то и дело сбиваясь при поиске нужных слов для речи в свою защиту, обиженно заявил:

— Комментарии людей прочитал про то, что позор нам, депутатам, что мы трусы все, что мероприятие это скандальное! Я на себя примерил всю эту «терминологию». А у меня дети есть, родители, они все это тоже читают! Мне не хотелось бы, чтобы нас ассоциировали с «этим». Я хотел бы обратиться в СМИ, если вы пишете об этом, чтобы вы понимали, что есть ФЗ №131, регламентирующий нормы сегодняшнего заседания, которым оно соответствует. Горсовет лишен права дифференцированной оценки, никакие мотивы, кто ошибся там или нет, не могут обсуждаться и приниматься во внимание. В конце концов, там написано, что мы обязаны досрочно прекратить полномочия депутатов. Не мы принимаем решение! Это федеральный закон! Конечно, такие ошибки — а я считаю, что это [недостоверные сведения в декларации Нитенко] ошибка — свидетельствуют о том, что кто-то расслабился при подаче информации и не смог четко проконтролировать правильность информации, и он получает за это по полной программе. Но каким образом регулируется и инициируется процедура повторной проверки? — вдруг испуганно спросил Вайнер. — Каждый их нас понимает, что и к нам могут претензии появиться!

Нас могут ждать сюрпризы: команда Марса Бадрутдинова начала анализировать декларации депутатов за 2017 год

Гущин рассказал подробнее о 64-м законе, заметил, что и прокуратура может вести собственные проверки параллельно. И добавил, что с 1 июня ведомство Марса Бадрутдинова начало анализировать сведения за 2017 год, сделав для начала сплошной анализ деклараций!

— Всех депутатов? — уточнил Наиль Магдеев.

— Да, всех. Мы не можем, не имеем права выборочно проверять!

«Вот это поворот…» — наверняка подумали народные избранники: ведь декларации-то за 2017 год уже сданы, переделать их вовремя уже не получится!

— Вот это я и хотел услышать, что это были и будут невыборочные проверки, — заметил Вайнер, которого явно обидели комментарии в интернете о том, что Нитенко и Яковлева проверяли специально, «а единороссов почему-то нет».

— Мы знали об этом законе, он для всех один, это будет для нас уроком не забывать счета, доходы и предоставлять информацию о них ежегодно, — добавила «комсомолка» Ляля Камалетдинова.

Почему Сергей Яковлев считает претензии «политической атакой»

Одним из «провинившихся комсомольцев» и кандидатом на исключение из организации стал Сергей Яковлев, директор ООО «Экспо-Кама», давний оппонент Наиля Магдеева, ведущий с ним «позиционные бои» еще с 2015 года через блоги в интернете, СМИ и письма в «Единую Россию» и прокуратуру. Конфликт начался с отказа новых властей города продлевать аренду земли, на которой главный выставочный комплекс города «Экспо-Кама» мог прирасти новыми зданиями.

Напомним, ранее в этом здании из года в год проводились различные выставочные мероприятия, в том числе под патронажем городских властей. Однако команда Магдеева посчитала, что участок этот Яковлев получил незаконно — по процедуре предварительного согласования места размещения объекта, а не с аукциона (земля была получена еще при Василе Шайхразиеве — за такую процедуру, кстати, и сам мэр, и ряд его подчиненных потеряли свои должности). С того момента Яковлев регулярно пишет письма в различные инстанции, обвиняя команду Магдеева во всевозможных преступлениях. Магдеев, зевая, отфутболивает заявления депутата по адресу надзорных органов. Город все ждал, чем все это закончится и, кажется, дождался. Горсовет с прошлого года, когда Сергей Яковлев после безуспешной «письменной бомбардировки» московских единороссов добровольно отказался от членства в «Единой России» и заявил о намерении создать фракцию КПРФ, куда был готов войти (без членства в партии), стал публичной ареной закулисного боксерского матча. Так, конфликт стал политическим. Неудивительно потому, что Яковлев считает происходящее — политической атакой, а не честным результатам деятельности Марса Бадрутдинова.

«Лилия Галимова обратилась к нам с вопросом: что происходит с горсоветом Челнов?!»

На нынешнем «комсомольском собрании» Яковлев отбивался как мог — не дождавшись выступления Гущина «по его душу», выступил сразу после озвучивания «грехов» Нитенко.

— Представитель президента РТ Лилия Галимова заявляла, что у пяти депутатов нашего горсовета нашли нарушения. Почему двоих только в итоге проверяли? А остальные где? Почему «Единую Россию» не рассматривают, а оппозицию рассматривают? — возмутился Яковлев и язвительно прокомментировал обиду Вайнера на комментарии в интернете: — Люди пишут в интернете и тоже спрашивают об этом, так они видят правду!

— Да, была озвучена информация по пяти депутатам, читал об этом в интернете, по ним всем были у нас вопросы. Но по трем депутатам технические ошибки были, орфографические ошибки, квадратные метры не те указаны, — оправдывался Гущин. — Но выносить эти ошибки на президента РТ?! У кого-то, например, знак процента просто был не указан. Было бы стыдно на президента подобное выносить! Мы посчитали, что информации достаточно только по двум депутатам. Согласно статье 40 ФЗ №131, если речь идет о неисполнении своих обязанностей, депутат досрочно прекращает полномочия по решению представительного органа.

— Что значит, вы нашли в интернете?! — удивился Яковлев. — Галимова не у соседки же об этом узнала!

— Перед брифингом мы же все обсуждали с ней, она мониторила обсуждение в интернете, и ваши сведения в вашем «Живом журнале» (см. пост Яковлева от 7 мая: «Проверка аппаратом президента РТ завершена. Бесценный опыт», — прим. ред.), после чего она обратилась к нам с вопросом: что происходит с горсоветом Челнов?! Я сказал, что по результатам сплошного анализа были организованы проверки по двум депутатам [из пяти].

— Вообще, президенту в суд надо было обратиться, — заметил Яковлев, выразивший свое несогласие с процедурой лишения мандата и сославшись на то, что их муниципальные нормы нарушаются федеральным законодательством.

Денис Нитенко: «Я дурак, что ли? Такие проблемы практически у всех есть, и это не запятые и проценты»

Гущин заверил депутатов, что они дважды предлагали Нитенко пояснить неполноту сведений о доходах — и Нитенко им отвечал: «Нарушил из-за невнимательности, в банки за выпиской со счетов не обращался, несерьезно относился к предоставлению сведений о доходах». Все подтверждающие документы от властей и учреждений управлением президента РТ по вопросам антикоррупционной политики были получены.

— Вы тоже можете зайти на сайт налоговой службы и увидеть учредительство в «Экосфере»! — предложил Гущин.

— Роль наша ничтожна как депутатов, получается? — спросил депутат Владимир Зубков, который из речи Вайнера сделал подобный вывод.

— Вы вправе голосовать, как хотите. Никто вас не обязывает поднимать или не поднимать руку. Ваше решение будет. То, что вы якобы «связаны по рукам и ногам», говорить некорректно.

Провинившийся «комсомолец» Денис Нитенко, до сих пор старавшийся не участвовать в дискуссии, все-таки не выдержал и, попросив слова, эмоционально попытался защититься, правда, в отличие от Яковлева, ошибки свои признав, и уже, очевидно, смирился с потерей мандата:

— Да, ошибки были, но носили они технический характер. Не было какого-то «заведомого введения в неправду». Я не предполагал чего-то скрывать! Это как получается: сведения по двум счетам ВТБ показываю, по трем не показываю, что ли?! Первый же запрос в банк это выявит! Я дурак, что ли? Такие проблемы практически у всех есть, и это не запятые и проценты, — пригрозил он своим пока еще коллегам. — Я хочу подчеркнуть, что ни к какой коррупции эти ошибки отношения не имеют.

«Комсомолец» Виталий Агапов больше всего переживал за репутацию всей местной «комсомольской ячейки»: «Скажут, в Челнах самые нечестные депутаты. Неужели по Татарстану и Казани ничего подобного нет?» Гущин его утешил, правда, не назвал ни одного случая, когда депутата лишали мандата его коллеги по представлению президента РТ. Тем не менее он рассказал, что некоторые татарстанские депутаты добровольно пишут заявления о досрочном прекращении полномочий. Это по результатам кампании 2015 года коснулось 20 депутатов, в этом году 18 депутатов не сдали сведения о доходах. В Пестречинском районе после прокурорских проверок три депутата прекратили свои полномочия. Один депутат от партии «Единая Россия» написал заявление о прекращении полномочий в Казани.

Итог голосования по Денису Нитенко был неутешительный: за исключением одного воздержавшегося и одного против (вероятно, так проголосовал Сергей Яковлев) большинство проголосовало за. Таким образом, горсовет «съежился» до 44 депутатов.

Как оппозиционер Сергей Яковлев «потерял» 4,3 млн рублей супруги, ничего не зная о ее счетах

Второе «судилище» касалось уже «бунтовщика» Сергея Яковлева. Гущин рассказал, что основанием для проверки стал неправильно отраженный доход супруги депутата: Яковлев указал, что 4,3 млн рублей его жена заработала как индивидуальный предприниматель, но было установлено, что ИП она зарегистрировала только в 2017 году. Начали проверять. Выяснилось, что в 2015 году он не указал доход в 886,5 тыс. рублей, за выписками в банки Яковлев не обращался, доверившись программному обеспечения «Клиент-банка». А сумма в 4,3 млн рублей в действительности, как уверяет Гущин, была получена супругой как физическим лицом от компании «Крезиленд». Не были указаны доходы депутата от фирм ООО «Экспо-Кама» (где он соучредитель) и ООО «Крезиленд» (соучредитель).

В разделе имущества Яковлев не указал сведения об участке и доме в Челнах («Яковлев заявил, что не указал из-за невнимательности»). Яковлев в справке о доходах за 2015 год не указал семь счетов в «Акибанке», «Автоградбанке» и др. Супруга Яковлева не указала 11 счетов в ТФБ, «Альфа-банке», Сбербанке и др. — причем по счетам в Сбербанке и «Альфа-банке» было активное движение средств. Сам депутат заявляет, что «не знал о наличии счетов у супруги». В справке за 2016 год не были указаны 8 счетов в банках самого депутата и 12 счетов его супруги. Мало того, не было указано участие супруги Яковлева в «Крезиленде» как учредителя. Это только «наиболее значимые нарушения», есть и другие (как недостоверно указанные суммы остатков на счетах).

Наиль Магдеев: «Все образованные. Более чем. Даже иногда лишка… Собственные деньги считать умеют!»

«Секретарь комсомольской ячейки» Наиль Магдеев, выслушав «обвинительную речь», не замедлил уколоть своего противника, атаковав, впрочем, обоих «провинившихся комсомольцев»:

— Избравшись депутатами, мы возложили на себя определенные обязанности, их никто с нас не снимал с сентября 2015 года. Мы знали, куда шли. Мы предлагали людям: изберите меня, я буду решать ваши проблемы. Вот моя история успеха. Многие из вас на альтернативной основе избрались депутатами. Все образованные. Более чем. Даже иногда лишка… — съязвил Магдеев, возможно, намекая на «письма» в блоге Сергея Яковлева. — Собственные деньги считать умеют! Никто в дебете и кредите не путается. Зарплату получают вовремя. И странно по Нитенко и Яковлеву это слышать. Знали же, куда шли. Есть же примеры — депутаты сложили полномочия, не считая необходимым показывать свои доходы. Выбирайте: публичность или непубличность. Антикоррупционное законодательство ужесточается. Евгений Вайнер правильно сказал, «меня касается» — это и Магдеева касается! Уважаемые коллеги, внимательно за вещами следите, старайтесь перепроверять несколько раз, никому не доверяйте. Итог печальный.

— У меня в кабинете висит документ 2013 года о дисциплинарном взыскании за недостоверное предоставление сведений о моих доходах, — похвалился глава челнинского отделения Пенсионного фонда. — То, что у меня были заслуги перед ПФ, мне не помогло!

Ильшат Фардиев: «Детвора какая-то, если честно. Деньгами пользуетесь, а источников их не знаете»

Яковлев в последний раз бросился в атаку, настаивая, что федеральное законодательство противоречит местному положению о статусе депутатов, где установлены другие основания о прекращении полномочий. В зале началась перепалка, которую прекратил и.о. прокурора Айдар Галиев, предложив Яковлеву обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру, и Магдеев попросил «пока еще депутата» не вводить никого в заблуждение: «Никакого противоречия местного законодательства федеральному нет». Сергей Яковлев, иронично выслушав его, махнул рукой и сел.

— Стыдно, конечно, — поднялся Ильшат Фардиев, гендиректор «Сетевой компании», и сурово отчитал «плохишей»: — Сегодня сидеть и обсуждать так долго, что «я счет не могу посмотреть»?! Детвора какая-то, если честно. Деньгами пользуетесь, а источников их не знаете. Есть же депутатская этика. Интересно, когда обсуждают главу города или министров — нам тоже слово не давали, когда нас обсуждали (Фардиев — экс-министр энергетики РТ, — прим. ред.). Так просто нельзя относиться к документам. Покупая собственность, быть безответственным к своим детям. Приобретать ее обходным путем! В любой момент жизни подставляешь себя или семью. Здесь пощады не должно быть.

После фардиевской филиппики куда-то пропал «воздержавшийся» во время голосования по поводу Дениса Нитенко: в итоге Сергея Яковлева лишили депутатского мандата большинством голосов, и только один оказался против.

Так горсовет «скукожился» до 43 депутатов.

Магдеев торжественно призвал депутатов ходить на учебу — как правильно заполнять декларации о доходах, чтобы не совершать «ошибок». И рассказал о причинах досрочного прекращения полномочий Сергея Зуйкова, возглавляющего ПАО «НЕФАЗ», которое находится в Башкирии: кататься из республику в республику депутату оказалось не с руки. Депутаты с просьбой Зуйкова согласились. И их осталось 42.

В итоге полуторачасового необыкновенного и не имеющего аналогов в современной городской истории заседания горсовет автограда потерял сразу трех депутатов. Двоих «ушли» насильно, один ушел сам.