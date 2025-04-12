В работе WhatsApp* произошел сбой, более 3,3 тысячи жалоб поступило от пользователей

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Пользователи WhatsApp* из разных стран, включая Россию, сообщили о сбоях в работе мессенджера. Общее число жалоб превысило 3,3 тысячи, согласно данным сервиса Downdetector.

Большинство пользователей Downdetector жалуются на проблемы с оповещениями (63%), еще 22% сообщили об общем сбое. 13% пользователей столкнулись с неполадками в работе мобильного приложения, наблюдаются и другие проблемы. Затруднения есть в работе и других сервисов Meta*, в частности Facebook* Messenger*, следует из статистики Downdetector.

Последний крупный сбой в работе WhatsApp* возникал в конце февраля. Тогда Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе WhatsApp*. Жалобы поступали по всему миру.



Матвей Гавриков