Научный «Оскар»-2025, лютоволки наяву и кристаллический лед на Европе

Научные новости за неделю с 7 по 13 апреля

Фото: Реальное время

Научный «Оскар» и кто его получил

Вчера состоялась церемония вручения научной премии Breakthrough Prize, учрежденной в 2013 году, но уже успевшей снискать славу научного «Оскара». Присуждают премию каждый год за прорывные открытия в трех областях: науки о жизни, физика и математика. Победители (их может быть несколько в каждой категории) получают не только почет и уважение, но и 3 миллиона долларов США. Список лауреатов-2025 опубликован 7 апреля. Премию в области наук о жизни получили три лауреата.

Первый — группа ученых, изучившая гормон GPP-1 и разработавшая новый класс препаратов на его основе. Это Дэниел Друкер, Джоэль Хабенер, Йенс Холст, Лотте Бьерре Кнудсен и Светлана Мойсов.

Второе удостоившееся награды открытие — исследования Стивена Хаузера и Альберто Аскерио в области лечения рассеянного склероза.

И, наконец, третий лауреат — Дэвид Лю, который разработал новый метод редактирования генома. Сейчас его уже исследуют в лечении Т-клеточной лейкемии и серповидноклеточной анемии.

В области физики премия присуждена четырем коллаборациям ученых, работающих на Большом адронном коллайдере, — ATLAS, ALICE, CNS. LHCb. Наградили целых 13 508 ученых, работавших в ЦЕРНе! Среди них немало и российских специалистов.

А в области математики наградили Денниса Гайцгори, который доказал гипотезы геометрической программы Ленглендса.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Пиар на воскрешении вымерших видов: кейс «ужасного волка» и что с ним не так

На этой неделе разворачивалась история с «воскрешением» «ужасного волка» — биологического вида, который вымер на североамериканском континенте порядка 13 тысяч лет назад.

Кстати, несколько лет назад генетики доказали, что «ужасный волк» вовсе и не волк, а похожее на псовых животное, которое отделилось от остальной ветки семейства почти 6 миллионов лет назад. Поэтому его официально переименовали из «ужасных волков» (Canis Dirus) в «сказочную ужасную собаку» (Aenocyon dirus). Важно, что миллионы лет обособленной эволюции привели к тому, что этот вид не мог скрещиваться с другими представителями псовых — во многом потому он и вымер.

Так вот, американская компания Colossal Bioscience заявила, что сумела возродить этот древний вид. Пиар-ход получился знатным, о компании вновь заговорил весь мир. Вспомнили трилогию Джорджа Мартина — дескать, в мир вновь пришли лютоволки, зима близко! Биотехнологи из Colossal Bioscience подогрели ажиотаж тем, что дали трем волчатам с отредактированными генами имена Ромул, Рем и… Кхалиси. Но похоже, все это — огромное преувеличение.

За основу взяли геном обыкновенного серого волка (но мы уже знаем, что эти два вида не были способны скрещиваться) и «подправили» его по образцу генома той самой «сказочной ужасной собаки», который сумели выделить из сохранившихся зубов древнего животного.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследователи сообщили, что для «возрождения» древней собаки достаточно внести 20 правок в 15 областей ДНК современного волка. По их словам, этого хватит, чтобы два вида, принадлежащие даже к разным родам (!), потеряли ключевые отличия друг от друга. Интересно, что в компании не раскрывают, какие именно 15 областей ДНК волка были отредактированы с помощью технологии CRISPR-Cas9 и стали похожими на те, что, предположительно, были у «ужасного волка». Предположительно — потому что внесенные гены в ряде случаев даже не принадлежали Aenocyon dirus. Так, гены, отвечающие за белую шерсть и за крупность, просто взяли у отдельных популяций современных волков — тех, что побелее и покрупнее. В общем, биотехники постарались, чтобы получившееся существо было внешне похоже на «ужасного волка»/«сказочную ужасную собаку», но гены использовали какие придется.

И вообще, можно ли сделать два вида одинаковыми, отредактировав всего 20 участков ДНК? Ученые приводят пример: средний мужчина отличается от своих родителей примерно 100 изменениями в ДНК. При этом он определенно относится к одному и тому же биологическому виду с ними. Люди с разных континентов отличаются тысячами генов. А значит, представители двух разных видов будут иметь на порядки больше различий в генах. А уж тем более животные из разных родов (как здесь).

Таким образом, Рем, Ромул и Кхалиси — просто слегка генетически подредактированные волки. Они действительно крупнее своих среднестатистических собратьев, шерсть их белая. Но это все тот же самый волк. От реального «ужасного волка» они бесконечно далеки генетически. И никогда не смогли бы дать с ним жизнеспособное потомство.

Так что громкая сенсация оказалась пиар-акцией, которая, впрочем, изрядно подогрела рыночную стоимость Colossal Biosciences.

Российские медики испытали на маленьких свинках биопринтер для лечения ран

Незаживающие раны, например диабетические язвы и ожоги, похоже, скоро можно будет лечить с помощью «биочернил». Они представляют собой биопрепарат — смесь гидрогеля и клеток из специально выращенной культуры, который при помощи биопринтера наносится в область раны. Эта смесь создает оптимальные условия для регенерации тканей, снижает воспаление, активирует рост новых сосудов и в конечном счете стимулирует клетки кожи к восстановлению.

Эксперименты медиков из Сеченовского университета показывают, что под биочернилами раны быстрее заживают, а портативный биопринтер, который разработали ученые из Сеченовки, можно использовать прямо у операционного стола. Собственно, это является главной особенностью этого конкретного биопринтера — регенерирующий состав на раневую поверхность можно наложить прямо во время операции или перевязки, биопринтер легко переносится куда угодно (в отличие от большинства своих стационарных собратьев). Подача чернил в этом принтере автоматизирована — компоненты точно и в нужных пропорциях смешиваются перед нанесением.

Первыми пациентами, испытавшими на себе биочернила, стали минипиги. Испытания на свинках уже показали положительный эффект. Как идет заживление, ученые будут наблюдать еще месяц, а потом будет проведен гистологический анализ тканей. Если эффективность будет статистически подтверждена, следующими подопытными будут люди — начнутся клинические испытания.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На поверхность Европы сочится жидкая вода с углекислым газом?

Планеты-океаны вызывают у ученых огромный интерес. Ведь жидкая вода может быть условием для возникновения жизни. Но где они, эти планеты? Есть большая вероятность, что глобальный океан есть под поверхностью Ганимеда и Каллисто (спутники Юпитера), что есть океан на Энцеладе (спутник Сатурна) и Тритоне (спутник Нептуна). Одна из главных фавориток астрономов — Европа, спутница Юпитера. В 2019-м ученые увидели, что над ней поднимается водяной пар. Но откуда?

Данные наблюдений показывают, что на поверхности Европы лежит лед. Правда, аморфный, а не привычный нам кристаллический. Структура такого льда хаотична, вода в нем замерзла мгновенно — так, что молекулы не успели выстроить кристаллическую решетку. А вот глубоко под ним на Европе все же начинается лед кристаллический.

И вот теперь планетологи из США, Швеции и Италии проанализировали данные орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» — и выяснили кое-какие интересные вещи о Европе. Во-первых, в Южном полушарии есть две области, где на поверхности лежит в основном кристаллический лед (просто здесь на 10—20 градусов теплее, чем на остальной Европе, и молекулы успевают выстроиться в решетку).

Но главное в том, что этот лед образовался максимум пару недель назад! Ведь Европа находится внутри радиационного пояса Юпитера, и поэтому заряженные частицы разбивают кристаллический лед — он превращается в аморфный примерно за 15 дней. Значит, вода здесь просачивается на поверхность постоянно? Замерзает в кристаллы, а потом лед превращается в аморфный? Звучит очень интересно.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Особенно на фоне того, что в этих же районах, богатых кристаллическим льдом, нашли еще и замерзший углекислый газ (которого нет больше нигде на Европе). Ученые предположили, что он выходит из недр Европы вместе с водой и теоретически может быть результатом распада органических молекул.

И похудеть, и с ума не сойти, и сердце подлечить

Прославившийся на весь мир препарат для лечения диабета II типа и для похудения, похоже, еще и от слабоумия может уберечь. Этот и ему подобные препараты — агонисты рецептора GLP-1 — изучили ученые из Ирландского национального университета (Голуэй).

Они взяли 27 рандомизированных клинических исследований в базах данных за последние 10 лет. Получилось, что в испытаниях участвовали более 160 000 человек. Средний возраст испытуемых — 64,4 года, треть из них — женщины. Одни пациенты получали препарат, другие — плацебо.

В итоге оказалось, что риск развития деменции при использовании препаратов был на 45% ниже в группе, которую угощали агонистами рецептора GLP-1. Правда, в исследовании есть одна проблема: препарат новый, его изучают не так долго, поэтому пока не совсем ясно, как повлияли на полученные результаты индивидуальные особенности пациентов (например, генетика) и разные стратегии их лечения.

Ирландцы, кстати, не первыми задумывались над тем, не снижает ли часом этот препарат риск заболеть Альцгеймером. Схожий эффект наблюдали исследователи из Университета Флориды. Исследования на животных еще несколько лет назад продемонстрировали, что эти лекарства не дают накапливаться бета-амилоидным белкам, которые в основном ответственны за развитие болезни Альцгеймера. А есть и другие наблюдения — семаглутид и ему подобные препараты снижают тягу к алкоголю и наркотикам. В общем, куда ни посмотри — везде хорошо. Вот только теперь гипотеза требует тщательной проверки.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

А пока ирландцы изучают влияние семаглутида на болезнь Альцгеймера, международная группа ученых (в том числе и из Тюменского медицинского университета) подтвердила его эффективность при лечении пациентов-сердечников. Более 17 тысяч пациентов из 41 страны со средним возрастом 61,6 года, с избыточным весом приняли участие в клиническом исследовании. Четверть из них уже имели сердечную недостаточность. Так вот, для них еженедельные инъекции семаглутида снизили риск инфарктов, инсультов, смерти от болезней сердца на 28%.

Причем это не зависело ни от возраста, ни от пола, ни от веса людей, ни от типа сердечной недостаточности.

