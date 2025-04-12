В марте спрос на летние шины в Казани вырос в 4,5 раза

Средняя стоимость новых шин относительно февраля упала на 9%, подержанных — на 20%

Фото: Максим Платонов

За последний месяц продажи летних шин на «Авито» увеличились в 4,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-платформы.

Среди новых комплектов наибольший рост показала продукция бренда Triangle: в марте ее покупали в пять раз чаще, чем в феврале. Также выросли продажи шин Sailun (в 4,5 раза) и Kumho (в четыре раза). «С рук» казанцы стали чаще приобретать продукцию «КАМА» (в 10 раз), Hankook и Nokian Tyres (в девять раз). Средняя стоимость новых шин относительно февраля упала на 9%, подержанных — на 20%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидерами по доле продаж в сегменте летних новых шин стали Pirelli (15%), Ikon Tyres (11%) и Yokohama (9%). В ресейле казанские автомобилисты чаще всего покупали также Pirelli (12%), Michelin (11%) и Continental (8%).

Напомним, в марте 2025 года средняя цена автомобиля с пробегом в Татарстане составила 1,57 млн рублей, увеличившись за месяц на 1,2%. Наибольший рост цен отмечен у BMW 1-й серии.

Галия Гарифуллина