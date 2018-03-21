«Показательной отставки в Якутии из-за выборов не будет»

Якуты считают идеальными руководителями Минниханова и Кадырова, а голосуют за Грудинина

Существует мнение, что национальные субъекты Российской Федерации всегда и при любых обязательствах дают самый большой процент за партию власти и кандидатов от действующей власти. Это мнение подтверждается многими фактами, но из каждого правила бывают исключения. На президентских выборах 2018 года таким исключением стала Республика Саха (Якутия), где Владимир Путин набрал меньше всего голосов — 64,38%, зато кандидат от КПРФ Павел Грудинин продемонстрировал наилучший результат по стране — 27,25%. СМИ уже обсуждают последствия, которые повлечет эта кампания для действующего главы Якутии Егора Борисова. «Реальное время» обсудило ситуацию, сложившуюся в самом большом субъекте РФ, с политологом и руководителем «Политической экспертной группы» Константином Калачевым.

Грудинин кандидат от народа. Якутского

— Константин Эдуардович, вы посещали Якутию в период предвыборной кампании и хорошо ориентируетесь в местных реалиях. Какие события и процессы привели к таким необычным результатам голосования?

— Давайте начнем с того, что, хотя Якутия дала самый низкий процент за Путина, в былые времена этот результат считался очень хорошим. Этот процент складывался из голосования в русских промышленных городах, из голосования в Якутске, населенном преимущественно якутами, и голосования в сельских якутских улусах. Промышленный город Нерюнгри, который считался проблемным, дал за Путина свыше 70 процентов. И если говорить о голосовании за Путина и о явке в районах, населенных преимущественно русскими, то результаты соответствуют средним по России. В Якутске проголосовало за Путина чуть больше 60 процентов. А «подвели» якутские сельские улусы, где были результаты даже на уровне 57—58 процентов, и там же очень хороший результат у Грудинина. Глядя на карту, становится понятно, что голосование прошло по этническому принципу. Кстати, на территориях, населенных эвенками, результат за Путина выше всего — за 80 процентов. Эвены, долганы и юкагиры тоже в основном голосовали за действующего президента.

Возникает вопрос: почему так случилось? Причина, по который многие якуты проголосовали за Грудинина, не одна и их нужно рассматривать в комплексе. Во-первых, Грудинин — кандидат от КПРФ, а ни одна национальная республика не относится к советской власти так положительно, как Якутия. Везде памятники Максиму Аммосову — основателю советской якутской государственности. До революции якуты были ущемлены в правах. Действовала ясачная система. Революция и советская власть дали якутам равные права с русскими, дали автономную республику в 1922 году. Репрессии Якутию сильно не затронули. Если и были арестованы отдельные руководители, то глубоко репрессии не пошли. Не так как в Бурятии и других национальных регионах. Недавно я посмотрел новый якутский художественный фильм. Там герой эсер-бомбист — положительный, учитель-атеист — положительный, поп — персонаж отрицательный, мальчик — главный герой — говорит о необходимости революции. Действие происходит в 17-м году. Если бы такой фильм вышел на российский экран, был бы большой скандал. А в Якутии вполне положительное отношение к Ленину и советской власти.

Еще за Грудинина проголосовали аграрные районы. Потому что он аграрий, свой, социально ответственный, заботящийся о людях. Он платит высокую зарплату, строит детсады и школы. На самом деле якуты сами придумали своего Грудинина, и он вписался в образ идеального кандидата. Не для всех, но для многих.

Сыграло роль убеждение якутов, что они растеряли свой былой суверенитет, полученный в 90-е годы. Они очень переживают за то, что республика богатая, где есть нефть, газ, золото, алмазы, а уровень жизни недостаточно высок. Хотя, например, с моей точки зрения, уровень жизни там выше, чем среднероссийский. Грудинин, который ни разу не был в Якутии, для многих приобрел черты народного героя. Некоторые верили, что он пройдет во второй тур. Говорили, что Грудинин вернет народу недра.

«Вместо моста через Лену построили Керченский мост»

— В Татарстане в течение года, предшествовавшего выборам президента России, тоже было много разговоров о взаимоотношениях с Москвой. Сначала не продлили договор о разграничении полномочий, потом отменили обязательное преподавание татарского языка. Татарское общество было взволновано этим, но в итоге все равно Татарстан дал 82 процента за Путина. В чем разница?

— Татарстан входит в тройку регионов с самым высоким уровнем социального самочувствия. Поэтому национальная проблематика волнует в Татарстане незначительную часть общества. В Якутии языковой вопрос не стоит так остро, потому что на якутском языке и так все говорят. В Якутске вы гораздо чаще, чем русскую, слышите якутскую речь. И вообще якуты сделали очень многое для развития своей идентичности и культуры. Надо им отдать должное.

«На самом деле якуты сами придумали своего Грудинина, и он вписался в образ идеального кандидата. Не для всех, но для многих». Фото Максима Платонова

Язык языком, но его в карман не положишь. Поэтому в Якутии очень распространено представление о том, что почему до сих пор нет моста через Лену. Ответ: потому что проект зарубили после присоединения Крыма. «Мост через Лену уехал в Крым». «Керченский мост — это мост, который должен быть у нас через Лену». Мифология не мифология, но это мнение очень распространено. Очень волнует якутское общество вопрос: почему компании, которые работают на нашей территории имеют офисы в Москве, почему все уходит в Москву, а мы остаемся дотационной республикой? Как мы можем быть дотационной республикой, если у нас — нефть, газ, золото, алмазы?

Часто голосование за Грудинина было протестом против конкретных глав улусов. И из этой ситуации тоже понятно, чем Якутия отличается от Татарстана. Перед выборами в республике проводились очень большие и качественные социологические исследования. Они показывали, что в некоторых улусах кандидат от КПРФ набирает больше 30 процентов голосов. И все об этих исследованиях знали. Реальный результат практически совпал с данными социсследований. «А как сработал административный ресурс?», — спросите вы. Не сработал никак. Если в Татарстане вертикаль власти построена до земли, то в Якутии все совершенно иначе. Протестное голосование купировать административными мерами оказалось невозможно. И если у вас местные главы дирижируют избирательным процессом, в Якутии некоторые главы улусов на это время просто ушли в тень. Известны случаи, что кто-то уехал в Южную Корею, кто-то в других направлениях.

Кампания за Путина шла на русском, кампания за Грудинина на якутском

— 16 февраля, то есть всего за месяц до конца избирательной кампании, случился скандал с участием главы Якутии Егора Борисова и его помощника на борту самолета «Аэрофлота». Представители авиакомпании обвиняли высокопоставленных пассажиров в отсутствии посадочных талонов, попытке самовольно проникнуть в кабину пилотов и других нарушениях. Этот инцидент мог повлиять на выборы в Якутии?

— Инцидент подействовал тоже. На нем они потеряли несколько процентов. Протестное голосование складывалось из того, что кто-то недоволен отношением к Якутии со стороны федерального центра, кто-то недоволен главой республики, кто-то недоволен главой улуса. Но в русских населенных пунктах таких проблем не возникало. Это очень интересный вопрос, почему недовольство Егором Борисовым не отразилось на результатах голосования в таких городах, как Нерюнгри, Алдан или Ленск. Возможно некоторые якуты недовольны Борисовым, потому что сравнивают его с первым президентом Михаилом Николаевым. Они считают, что Борисов отстаивает местные интересы хуже, чем Николаев. И знаете, что самое интересное показали фокус-группы в Якутии. Когда спрашивали про образ идеального руководителя, то называли Минниханова и Кадырова. Это два человека, которые, по мнению участников фокус-групп, являются настоящими эффективными руководителями и защитниками национальных и территориальных интересов.

В представлении многих якутов Борисов — проводник интересов Москвы, что на самом деле не совсем так. Якутия продолжает иметь 25 процентов акций «Алроса». Те акции, которые должны были приватизировать, приватизированы не были. Те люди, которые считают, что Борисов что-то должен требовать у федерального центра, не очень хорошо представляют реалии современного российского федерализма. Но представители Грудинина, которые вели предвыборную кампанию на якутском языке, сумели воспользоваться этими настроениями. На дебатах, где участвовали четверо доверенных лиц, трое, включая представителя Путина, говорили на русском, а представитель Грудинина на якутском языке. Мощным каналом коммуникации стали группы за Грудинина в WhatsApp, где разворачивались нешуточные баталии. Все ждали, что холодильник победит телевизор, а в Якутии победил WhatsApp.

«В представлении многих якутов Борисов — проводник интересов Москвы, что на самом деле не совсем так». Фото vesti14.ru



— Как вы оцениваете вероятность того, что Егор Борисов уйдет в отставку по итогам этих выборов? Об этом много информации в последнее время.

— Слухи про отставку Борисова ходили и год назад и два года назад. Я думаю, что какая-то реакция будет, но если Борисов будет уходить, то уйдет не по этой причине. История с «Аэрофлотом» была связана с тем, что у Егора Афанасьевича проблемы со здоровьем. Это табуированная тема для разговоров, но знают об этом все. В Москву Борисов летал на медицинскую процедуру. Показательной отставки из-за выборов не будет, потому что нас волнует международное мнение. Если выборы честные, то нельзя наказывать главу региона за то, что они честные. А вы представляете, что в якутских улусах не было наблюдателей как в крупных городах, но даже это не сказалось на результатах.

Срок полномочий Егора Борисова истекает в 2019 году. Если будет принято решение об отставке, то скорее всего это произойдет не быстро и не сейчас. Надо подобрать кандидатуру. А выбор кандидатуры упирается в концептуальные вопросы: «русский или якут?», «местный или со стороны?».

В большинстве якуты все-таки проголосовали за Путина. Но оппозиция действовала очень открыто, и власть смотрела на это спокойно. То ли они отстали от остальной России, то ли очень сильно опередили остальную Россию, то ли территория такая, что иначе управлять нельзя. Люди, которые живут при –40 — –50 градусов, ничего не боятся. И дальше их никуда не сошлешь.

«К сожалению, ни один кандидат до нас не доехал»

«Реальное время» отправило запросы экспертам, живущим и работающим в Якутии. По причине большого разрыва между часовыми поясами на момент публикации материала поделился мнением о прошедших выборах только один представитель местного экспертного сообщества. Политолог Петр Софронов работает старшим преподавателем Северо-восточного федерального университета. В ряде оценок ситуации он близок к мнению Константина Калачева, но в главном не склонен драматизировать.

— Слухи о скорой отставке Егора Афанасьевича Борисова распространялись уже неоднократно, в том числе через WhatsApp, и никогда не оправдывались. Я считаю, что избирательная кампания в нашей республике прошла на должном уровне, без скандалов и заметных нарушений. К сожалению, ни один кандидат до нас не доехал, но они были представлены доверенными лицами, которые работали достаточно активно. Говорить о том, что глав регионов или отдельных представителей органов власти отправят в отставку за недостаточно высокий процент, некорректно. Выбор делают избиратели, и то, что голосуют за разных кандидатов, хороший показатель роста избирательной культуры, — считает Софронов.