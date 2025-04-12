В Татарстане ожидается рост числа туристов на майские праздники

Фото: Роман Хасаев

Казань и Татарстан вошли в пятерку самых популярных туристических направлений для россиян на майские праздники. Об этом «Реальному времени» сообщили в Госкомитете республики по туризму.

Среди иностранных туристов Казань также входит в пятерку самых востребованных направлений. Первое место занимает Санкт-Петербург, второе — Москва, третье — Сочи. Казань находится на пятой позиции, уступая место Владивостоку.

— Мы ждем, что поток на майские праздники будет сравним с цифрами прошлого года, ожидаем прироста на уровне 4—5%. И, соответственно, в мае я рекомендую погулять по столице, съездить в Елабугу, Чистополь, Арск, также поехать в Раифу. Ну и, конечно, посетить Камско-Устьинский район, Великий Болгар. В общем, места, где природа просыпается после зимы, свежий воздух и хорошая инфраструктура, — рассказал председатель комитета Сергей Иванов.

Сами жители Татарстана в предстоящие майские праздники планируют путешествия внутри России, а многие решили обратить внимание и на достопримечательности родной республики. Гораздо меньшей популярностью пользуются зарубежные направления. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева