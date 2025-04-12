Российские ретейлеры начали снижать цены на товары из-за укрепления рубля

Фото: Анастасия Фартыгина

Ретейлеры в России фиксируют снижение цен на товары вследствие укрепления курса рубля. Так, ЦУМ объявил о снижении цен на 12%, а на Wildberries подешевели смартфоны китайских брендов.

В Wildberries отметили, что снижение стоимости связано с колебанием валютных курсов и увеличением продаж электроники почти на треть за последние недели. Президент АКИТ Артем Соколов пояснил, что изменение цен происходит с отсрочкой из-за длительного планирования поставок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Представители АКОРТ добавили, что в сегменте бытовой техники и электроники влияние курса может проявиться через полгода. Тем не менее уже зафиксировано снижение цен на iPhone на 10—15%.

Матвей Гавриков