Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценку понизили, пишет РИА «Новости».

Толчки были зафиксированы в 04.24 по времени UTC (07.24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Рената Валеева