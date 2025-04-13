Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Изначально сообщалось о магнитуде 6,4, однако затем оценку понизили, пишет РИА «Новости».
Толчки были зафиксированы в 04.24 по времени UTC (07.24 мск) на расстоянии более 170 километров к юго-востоку от города Худжанд с населением более 198 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.