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В Татарстане отремонтируют 34 молодежных объекта и 17 спортивных площадок

12:26, 12.04.2025
В Татарстане отремонтируют 34 молодежных объекта и 17 спортивных площадок
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запланирован ремонт 34 молодежных объектов, включая оздоровительные лагеря и центры.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Четверть работ уже выполнена, а единственный незавершенный объект планируется начать ремонтировать в конце апреля.

Параллельно обновляются 17 спортивных объектов, где выполнение составляет 22%. На трех спортивных объектах работы начнутся в конце месяца.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в рамках республиканских и федеральных программ в этом году запланирован ремонт 213 объектов образования, из которых 33 — общеобразовательные организации.

Матвей Гавриков

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