В Татарстане отремонтируют 34 молодежных объекта и 17 спортивных площадок
В Татарстане запланирован ремонт 34 молодежных объектов, включая оздоровительные лагеря и центры.
Четверть работ уже выполнена, а единственный незавершенный объект планируется начать ремонтировать в конце апреля.
Параллельно обновляются 17 спортивных объектов, где выполнение составляет 22%. На трех спортивных объектах работы начнутся в конце месяца.
Напомним, что в рамках республиканских и федеральных программ в этом году запланирован ремонт 213 объектов образования, из которых 33 — общеобразовательные организации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.