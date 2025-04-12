В России утвердили правила субсидирования модульных гостиниц для туристов

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на создание модульных гостиниц в 2025—2027 годах. Средства направят на приобретение и монтаж некапитальных средств размещения для туристов.

Особое внимание уделяется проектам в новых регионах, особых экономических зонах и вдоль автомобильных маршрутов федерального значения, таких как М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Для отдаленных территорий, включая Дальний Восток, Арктику и Крайний Север, разрешено использование некапитальных конструкций незаводского производства.

Итоги конкурсного отбора проектов определит специальная комиссия под руководством Минэкономразвития. Поддержка будет оказываться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в нацпроект «Туризм и гостеприимство». На эти цели выделено 15 млрд рублей из федерального бюджета.

Напомним, что в 2024 году туристический поток по России превысил 90 млн человек, что на 37% выше, чем в 2021 году.



Матвей Гавриков