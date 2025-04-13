В Казани перекроют улицу Хади Такташа из-за международных форумов

Фото: Динар Фатыхов

В мае и июне в Казани планируется временное перекрытие движения по улице Хади Такташа в связи с проведением международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2025 года и международного форума министров образования «Формируя будущее». Соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно документу, проезжая часть улицы Хади Такташа будет перекрыта на участке от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова. Первый этап перекрытия запланирован с 15 по 17 мая, в дни проведения KazanForum. Второй этап ограничений движения будет действовать с 10 по 14 июня, когда в Казани пройдет международный форум министров образования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, с 12 по 19 мая будет организовано двухстороннее движение транспортных средств на участке от улицы Чистопольской до въездной группы VSA-1 стадиона «Ак Барс Арена». Данное изменение не затронет транспорт, оборудованный специальными пропусками установленного образца.

Рената Валеева