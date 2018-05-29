Помэрятся силами: конкурс на пост главы Ижевска кандидаты используют для самопиара

Среди претендентов — сразу два выходца из Татарстана

Избрание главы Ижевска пройдет без реальной конкуренции и интриги. Об этом свидетельствует окончательный список кандидатов на этот пост, из которых и будет выбирать конкурсная комиссия 8 июня. Накануне завершился прием заявлений от тех, кто хотел бы стать мэром. Впрочем, среди 14 претендентов есть люди, способные создать в процессе выборов мэра какую-никакую «движуху» — например, директор ювелирного салона, которая постит в «Фейсбуке» видеоролики на тему «Хорошо бы женщине стать мэром». Кроме того, в числе кандидатов оказались сразу два выходца из Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Гарин собрался в генералы



Реальной борьбы наблюдатели не ожидают — победу прочат председателю городской Думы Олегу Гарину. О том, что именно он сменит Юрия Тюрина на посту главы Ижевска, разговоры идут минимум год. 10 мая после сессии гордумы, на которой депутаты официально приняли отставку градоначальника, Гарин, однако, отказался комментировать свое возможное выдвижение — возможно, на тот момент он еще не получил окончательного одобрения из резиденции главы Удмуртии. Ведь эксперты помимо него называли в качестве реальных претендентов руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова и первого вице-премьера Александра Свинина, которые входят в ближний круг главы УР Александра Бречалова.

Об участии в конкурсе Олег Гарин объявил 15 мая после внеочередной сессии гордумы. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, поэтому если ты начал заниматься политикой, то ты должен и дальше ею заниматься, идти вперед», — сказал тогда он.

Реальной борьбы наблюдатели не ожидают — победу прочат председателю городской Думы Олегу Гарину. Фото izvestiaur.ru



Коммунист, бизнесвумен и «татары»

Помимо Гарина на конкурс заявились еще 13 человек, и среди них есть несколько интересных персонажей. Бывший депутат Госсовета Удмуртии от КПРФ Владимир Чепкасов, который проживает в городе Глазове на севере республики, вероятно, пытается вернуться в местную политику. После неудачных выборов в Госсовет в прошлом году и лишения полномочий второго секретаря рескома КПРФ он остался совсем не у дел. Участием в конкурсе в Ижевске Чепкасов, вероятно, хочет завоевать внимание коллег по партии в столичном городе, чтобы совершить новую попытку возглавить удмуртских коммунистов.

Для ряда кандидатов участие в конкурсе — это возможность собственного продвижения или продвижения своего бренда. Так, наиболее ярким кандидатом, безусловно, является предпринимательница Лилия Данилова, прописанная в Подмосковье. Она возглавляет ижевский ювелирный салон «Золото Маккены». О своем решении «королева бриллиантов» рассказала в видео, опубликованном на ее странице в «Фейсбуке». Там же появился своего рода предвыборный ролик, в котором она заявляет, что в городе необходимо решать проблему плохих дорог. И подачу документов в администрации Ижевска она тоже запечатлела на видео.

Кроме того, конкурс используют, чтобы набрать опыт для будущих выборных кампаний в гордуму Ижевска или Госсовет республики. Это возможность попробовать силы в подготовке предвыборной программы, засветиться и познакомиться с нужными людьми. Ведь в составе конкурсной комиссии руководитель администрации главы и правительства УР Сергей Смирнов, который отвечает за все выборные кампании.

Именно поэтому, вероятно, в конкурсе участвуют заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин, председатель совета директоров ассоциации «Митра» Михаил Савельев, а также ведущий инженер АО «Белкамнефть» Кирилл Кондаков — сын замруководителя администрации главы и правительства УР Леонида Кондакова, курирующего внутреннюю политику уже при третьем главе региона.

Владелец сети парикмахерских и женской команды по футболу Константин Сунцов тоже участвует в конкурсе явно не для того, чтобы победить. Его в последнее время активно пиарит Александр Бречалов в качестве примера бизнесмена, развивающего спорт, а потому он может сам выступать в качестве группы поддержки для главного кандидата. Такую же роль может исполнить и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.

В ноябре 2014 года он Роман Альчиков выиграл конкурс на замещение должности руководителя исполкома города Агрыза. Фото agryz.tatarstan.ru

Интересно, что среди кандидатов сразу два представителя Татарстана — это заместитель директора управляющей компании «Строительно-монтажное предприятие-184» Роман Альчиков из Агрыза и заместитель директора по партнерским продажам филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Татарстане Ренат Хайруллин из Казани. Первый из них знаком ижевцам — в 2000-х уроженец Агрыза, по некоторым данным, служил в правоохранительных органах в столице Удмуртии. В ноябре 2014 года он, будучи управляющим делами исполкома Агрызского района, при поддержке главы района Валерия Макарова выиграл конкурс на замещение должности руководителя исполкома города Агрыза. Макаров отмечал тогда, что претендент «обязан быть в гуще городской жизни, уметь все подмечать». И буквально через несколько недель, в новогодние праздники, Альчиков оказался в самой что ни на есть гуще городской жизни — но уже Ижевска, где он стал фигурантом не совсем понятной истории. Злые языки приписывали ему участие в драке в нетрезвом виде с местным сотрудником вневедомственной охраны и задержание обоих драчунов полицией. Судя по всему, уже в июле 2015 года Альчиков возглавил вновь созданную организацию «Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция Агрызского муниципального района РТ» (учредитель, как нетрудно догадаться, — Агрызский муниципальный район), в которой трудится по сей день.

Хайруллин же в столице Удмуртии неизвестен, причина его участия в конкурсе остается загадкой.

После Гарина — Батов?

Среди кандидатов есть и постоянные участники разнообразных местных выборов и праймериз, которые традиционно не доходят до регистрации из-за отсутствия необходимых для этого ресурсов. Для конкурса на пост главы Ижевска, конечно, особых затрат не нужно, однако и здесь пробиться в топ-лист, из которого и будут выбирать градоначальника депутаты гордумы, крайне сложно.

Основным претендентом на место председателя гордумы называют директора муниципального предприятия «Ижгорэлектротранс» Андрея Батова. Фото udmurt.er.ru

По условиям, конкурсная комиссия должна представить как минимум двух претендентов. В предыдущих конкурсах в других городах и районах Удмуртии чаще всего ограничивались именно этим количеством, но в Ижевске могут остановиться и на трех кандидатах.

Предсказуемость результатов избрания главы Ижевска влечет за собой разговоры о том, кто после Олега Гарина может стать председателем гордумы на оставшиеся 2 года. Основным претендентом на это место называют директора муниципального предприятия «Ижгорэлектротранс» Андрея Батова.