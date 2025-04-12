Жители Татарстана в июне будут отдыхать 12 дней благодаря праздничным выходным

Фото: Максим Платонов

В июне жители Татарстана смогут отдыхать 12 дней благодаря празднованию Курбан-байрама, Дня России и переносу выходных дней.

6 июня в республике отмечают Курбан-байрам, который станет нерабочим днем. Первые длинные выходные продлятся с 6 по 8 июня. 12 июня — День России — также будет нерабочим, а за счет переноса выходного с 8 марта отдых продлится с 12 по 15 июня.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дополнительно жители, работающие на пятидневке, будут отдыхать 1, 21, 22, 28 и 29 июня, которые выпадают на субботу и воскресенье.

Напомним, что на майские праздники в Казани забронировали уже около 85% номеров.



Матвей Гавриков