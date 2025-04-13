В Госдуме предлагают проверять игрушки на соответствие «традиционным ценностям»

Фото: Михаил Захаров

В Госдуме разрабатывается законопроект о проверке игрушек на соответствие «традиционным ценностям» и «патриотической направленности». Об этом сообщила вице-спикер Анна Кузнецова в интервью «Известиям».

Согласно инициативе, игрушки, не прошедшие социально-психологическую экспертизу, проводимую в соответствии с новым национальным стандартом, будут маркироваться специальным образом. Парламентарии также планируют разработать определение «товара патриотической направленности».

По словам Кузнецовой, целью законопроекта является поддержка отечественных производителей игр и игрушек, которые делают ставку на традиционные ценности и способствуют здоровому развитию детей. В данный момент анализируются возможные варианты совершенствования документа.

Новый национальный стандарт маркировки, разработанный в Роскачестве, предусматривает десять основных социально-психологических критериев, которым должны соответствовать игрушки. В частности, они не должны изображать сцены жестокости и насилия, побуждать детей к совершению антиобщественных действий, вызывать страх или панику.

В случае несоответствия хотя бы одному из критериев, игрушка будет подлежать специальной маркировке. Как отмечает газета, с 1 июня 2025 года система «Честный знак» станет обязательной для маркировки новых игрушек, что позволит отслеживать соответствие продукции новым требованиям.



Рената Валеева