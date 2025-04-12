Исследование: более 20% жителей Казани работают в сфере торговли

Подавляющая доля респондентов — 71% — считает ее главным плюсом гибкий график

Фото: Мария Зверева

Работают в сфере торговли сейчас 24% казанцев, имели подобный опыт в прошлом — 17%. Временно или окончательно ушли из ретейла 19% горожан, сообщили аналитики «Авито Работы».

Подавляющая доля респондентов — 71% — сказали, что считают главным плюсом работы в торговле гибкий график. Также казанцы ценят возможность влиять на размер своей зарплаты (61%), карьерные перспективы (51%), доступность подработки (49%), возможность обучаться «на месте» и надежность профессии (по 41%). Реже опрошенные говорили о комфортных условия труда (36%) и конкурентном доходе (26%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отказ от работы в торговле казанцы мотивировали нежеланием сталкиваться с негативом от покупателей (37%), высоким уровнем стресса и необходимостью постоянно общаться с клиентами (33%). Часто минусом называли большую физическую нагрузку (30%).



Больше остальных трудоустройством в ретейле интересовались топ-менеджеры (37%), руководители подразделений (33%), специалисты массовых (34%) и офисных профессий (30%). Работа в торговле для молодежи заманчивее, чем для старшего поколения. О желании заниматься ретейлом в основном заявляли опрошенные в возрасте 35—44 и 25—34 лет (по 31%), а также 18—24 лет (30%).

Напомним, жители Татарстана в среднем рассчитывают на зарплату в 110 тыс. рублей в месяц во втором квартале 2025 года. В целом по России ожидаемый доход составляет 111 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина