Татьяна Прокофьева: «Ситуация с Карьером немного раздута»

Жители Казани на публичных слушаниях не смогут проголосовать за перенос стратегических объектов и получат право только на «небольшие корректировки»

Казань готовится начать серию обсуждений нового генплана города с местными жителями. Публичные слушания начнутся с 29 мая, однако, как узнала корреспондент «Реального времени» на деловом понедельнике в мэрии города, большого влияния мнение населения не получит — строительство дорог и крупных объектов на них обсуждаться не будет. И это при волне недовольства жителей поселков в черте города, которые будут вынуждены сносить свои дома из-за запланированных новых дорог. Власти в этом вопросе однозначно дали понять, что делается это в интересах большинства. Подробности — в нашем материале.

От разработки к обсуждению

Разработка нового генерального плана Казани подошла к стадии обсуждения — публичные слушания запланированы с 29 мая по 6 июня на 13 площадках во всех районах города. На данный момент документ согласован с Министерством экономики РФ и Кабинетом министров РТ. Федеральные органы также направили замечания, которые, по словам главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, в основном были устранены, осталось только уточнить правки от Россельхознадзора и Министерства обороны РФ. В Татарстане же генплан согласован с Минкультуры и главами Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского и Верхнеуслонского районов. В этом списке не хватает еще одного главы — Зеленодольского района. На данный момент Александр Тыгин Прокофьевой не ответил.

После публичных слушаний генплан Казани, разработанный Институтом генплана Москвы, снова отправится на согласование с федеральными и республиканскими органами. Работу планируется завершить в сентябре-октябре 2018 года, после чего продолжится работа по правилам землепользования застройки, основанных на материалах генплана.

— До публичных слушаний управление готовится провести обсуждение всех разделов проекта с профессиональным архитектурным сообществом — это будет 21 мая. 22 мая мы планируем организовать встречу с депутатами Казгордумы. Завтра уже начинается обсуждение материалов генерального плана с экологами, где им будет представлен доработанный по их же замечаниям раздел, — рассказала Татьяна Прокофьева.

После публичных слушаний генплан Казани, разработанный Институтом генплана Москвы, снова отправится на согласование с федеральными и республиканскими органами



Генплан для людей

Главный архитектор Казани напомнила, что предыдущий генплан был рассчитан до 2020 года, однако не поспевал за развитием города. Так, столица Татарстана достигла численности населения, планируемой к 2020 году, уже к 2014-му. По ее словам, в отличие от генеральных планов, разработанных в советское и постсоветское время, этот документ не является воплощением в жизнь федеральных и ведомственных интересов. То есть сделан он для людей.

— Сейчас наша ситуация совершенно иная. Новый генеральный план разработан как стратегия развития города, основанная на балансе государственных, общественных и частных интересов участников градостроительной деятельности, — отметила спикер.

Принципиальными отличиями новой градостроительной политики города стали: переориентация на развитие и благоустройство города в существующих границах; выявление таких новых приоритетов, как воссоздание и сохранение исторического своеобразия города; развитие общественных, культурных и представительских функций центра; модернизация производственных зон и вынос вредных предприятий из центра города; развитие обустройства общественных пространств.

Кстати, запланировано в генплане и строительство метро. Впрочем, реализован проект будет только при условии федерального финансирования. В противном случае новые станции останутся существовать лишь на бумаге.

Изменения ударили по собственникам домов в поселках Карьер, Новая Сосновка и Большие Клыки, по землям которых должны пройти новые дороги. Фото Юлии Косолапкиной

Но не для всех, а для большинства

Судя по выступлениям в исполкоме Казани, новый генплан должен положительно сказаться на жизни города. Тем не менее, как говорится, благими намерениями выложена дорога сами знаете куда. Не секрет, что согласовываемый сейчас документ создал существенные проблемы для жителей Казани. Изменения ударили по собственникам домов в поселках Карьер, Новая Сосновка и Большие Клыки, по землям которых должны пройти новые дороги. Сегодня власти города дали однозначно понять: они готовы пренебречь интересами меньшинства ради интересов большинства.

— Публикация генерального плана в открытом доступе уже вызвала массу очагов непонимания в связи с планирующимся строительством дорог. Хочу сказать, что такие ситуации возможны, делаются они в интересах большинства. И кто-то говорит, что не предупредили — это бессмысленно, это невозможно предусмотреть и предугадать. Повторю, что все решения в генплане предложены специалистами, профессионалами-градостроителями на основе глубокого анализа и выбранных среди возможных вариантов, — отметили в руководстве мэрии города, пояснив, что «жизнь в любом большом городе — это всегда компромисс между комфортом, удобствами, возможностями и какими-то ограничениями, но всегда в интересах большинства жителей».

Надежды на то, что собственникам удастся отстоять свои дома на публичных слушаниях, не остается. Как уточнила Татьяна Прокофьева, дороги в новом генплане «проведены с максимальным учетом интересов жителей» и на обсуждениях скорее речь пойдет о «небольших корректировках». В свою очередь, такие стратегические объекты, как дороги и крупные стройки, обсуждению не подлежат.

«Раздутая» ситуация с Карьером и особая Новая Сосновка

По словам главного архитектора Казани, в разработанном генплане практически нет ни одной дороги, которой не было бы в существующем генплане, а разрешение на строительство домов в проблемных поселках не выдавалось и речь здесь идет исключительно о самостроях.

Хотя в том же поселке Карьер люди оформляли землю и дома в частную собственность. Как писало «Реальное время», под снос из-за нового генплана там попали 30 домов. Однако спикер назвала ситуацию с Карьером «немного раздутой» и пояснила, что сложилась она из-за «дачной амнистии».

Под снос из-за нового генплана в поселке Карьер попали 30 домов



— Это двойственность положения, в том числе юридического. Дело в том, что в собственность очень многие здания были переведены не решением города, а решением наших федеральных структур в соответствии с «дачной амнистией». На самом деле, ни градостроительный план земельного участка, ни разрешение на строительство в таких коридорах дорог не выдавались никогда, — объяснила Татьяна Прокофьева.



Сейчас, до строительства дороги, жители смогут еще жить в своих дома. А когда начнется процесс застройки, в финансировании власти обещают отдельную графу расходов — на «достойный выкуп» участков в зоне дороги в соответствии с законодательством.

— Это, конечно, неприятная ситуация. Никому не позавидуешь в ней. Но, тем не менее, государство позаботилось о таких случаях, и если, предположим, есть стратегическая необходимость проведения и наличия дороги на каком-то участке для функционирования города, то такие случаи предусматриваются законодательством, — успокаивает Прокофьева.

При этом в случае с Новой Сосновкой проблему, в отличие от других поселков, рассматривают отдельно. Впрочем, не из-за дороги, которая запланирована на землях жителей поселка.

— Здесь не столько даже сама дорога имеет значение. Там вопрос в основном из-за конфигурации и площади аварийной посадки, которую мы не можем контролировать. Это контролируется совершенно другим документом и не подконтрольно Казани, — говорит архитектор.