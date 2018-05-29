«Почти все автопроизводители будут готовить специальные инвестиционные контракты»

Контракты на 100 миллиардов рублей не предел — успехи Татарстана на ПМЭФ

Фото: Тимур Рахматуллин

Как СПИК стал «дедушкиной оговоркой» и как в скором времени могут измениться магазины — с площадки ПМЭФ Татарстан привез новые соглашения и проекты, часть из которых будут транслировать на всю страну. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нижнекамскнефтехим» и СПИК КАМАЗа

Татарстан отправил на форум свою самую многочисленную делегацию за всю историю его проведения — 42 человека. Порядка 40 официальных встреч привели к внушительным результатам. Одним из наиболее существенных министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов назвал соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и Deutsche Bank — это долгосрочная кредитная линия более чем на 800 млн долларов. «Это крупный и значимый шаг», — подчеркнул Альберт Каримов.

Следующим успехом республики министр назвал подписание СПИК между КАМАЗом и «Даймлер КАМАЗ Рус» почти на 47 млрд рублей, из которых 39 млрд рублей выделит татарстанское предприятие. Специальный инвестиционный контракт подразумевает развитие модельного ряда автомобилей и включает несколько видов господдержки.

— Подписание СПИК — необходимое условие для автомобильной отрасли. СПИК привлекателен для долгосрочных крупных инвесторов, это так называемая «дедушкина оговорка», которая включает гарантии со стороны федеральных и республиканских властей о неухудшении условий ведения бизнеса на протяжении всего действия специального инвестиционного контракта. Это такая общая гарантия, общие льготы, — прокомментировал на брифинге Альберт Каримов.

Одним из наиболее существенных результатов Альберт Каримов назвал соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и Deutsche Bank. Фото president.tatarstan.ru

Есть и более конкретные условия: возможность обнуления ставки по налогу на прибыль, который поступает в республиканский и федеральный бюджеты, но это работает только в случае выполнения параметров инвестиционного плана. Более 90% выручки инвестиционного проекта должно быть сгенерировано именно за счет средств инвестиционного проекта. Также для участников специального инвестиционного контракта снижается налог на имущество до 0,1%. При этом заключение СПИК министр называет необходимым условием для автомобильной отрасли.



— На СПИК претендуют все те предприятия, которые планируют получать меры государственной поддержки, например, меры по содействию экспорта, получение утилизационного сбора, практически это все автопроизводители. Поскольку режим промышленной сборки и соглашение о промышленной сборке уже заканчивают или закончили свое действие, то следующим этапом будет не новая промсборка, а подписание специального инвестиционного контракта. Поэтому практически все автопроизводители и производители тракторов и другой техники будут приходить к тому, чтобы готовить специальные инвестиционные контракты. Например, была встреча с Минским автозаводом, производство есть в том числе и в республике. Они работают над тем, чтобы выйти на подписание СПИК, — отметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Альберт Каримов.

«На СПИК претендуют все те предприятия, которые планируют получать меры государственной поддержки», — поясняет Каримов. Фото Максима Платонова

Долларовая выручка растет

Помимо этого, Татарстан ждет активное сотрудничество с Санкт-Петербургом, особенно в части фармацевтического кластера, с Ташкентской областью Узбекистана — по развитию сельского хозяйства, расширению представительства КАМАЗа, локализации производства компании «Эйдос».

Татарстан показал хорошие перспективы для иностранных компаний.

— Была встреча с компанией Cisco, одной из крупнейших в мире, которая специализируется на сетевом телекоммуникационном оборудовании. Несмотря на изменения курса валют, компания показала рост выручки в долларах в 20%. Это хороший тренд, он показывает, что сектор развивается, мы все больше переходим на цифровую экономику, — подчеркнул министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

С ними подписано соглашение о развитии системы IT-образования в республике, сертифицированный центр появится на базе техникума информационных технологий и связи.

Соглашение с X5 Retail Group обещает инновации в розничных покупках, которые со временем появятся по всей стране. Пока же в Иннополисе получит развитие научно-исследовательский проект по магазинам будущего. «Все будет полностью в автоматическом режиме. Это будет отдельный аппаратно-программный комплекс», — уверен Шайхутдинов.



Роман Шайхутдинов сообщил, что в Иннополисе получит развитие научно-исследовательский проект по магазинам будущего. Фото Максима Платонова

Нефтегазовое направление

Для татарстанских IT-специалистов подготовили и другую сферу — разработка IT-решений для российской нефтегазовой отрасли. Есть определенные алгоритмы моделирования, все они пока закупаются за границей. На базе Иннополиса появятся российские аналоги, которые в дальнейшем сможет использовать «Газпром».

Татарстан не ограничивается заключением контрактов, но и дает возможность для населения принимать активное участие в развитии республики.

— Президент республики и генеральный директор Агентства стратегических инициатив в рамках форума запустили сайт стратегических инициатив республики. Любой желающий может оставить свою инициативу на сайте i.tatarstan2030.ru, — озвучил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

На ежегодной презентации результатов национального рейтинга инвестклимата Татарстан добился успехов — в республике отметили снижение административного давления на бизнес.