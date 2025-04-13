Работник судоремонтного завода погиб, упав в Каму в Чистополе

Фото: Динар Фатыхов

В Чистополе трагически погиб работник судоремонтного завода, упав в реку Кама. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел по адресу: улица Пионерская, 1. Прибывшие на место спасатели извлекли тело 65-летнего мужчины с глубины 4 метров в 30 метрах от берега. Тело было передано сотрудникам полиции.

Предварительной причиной происшествия названо падение в воду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с произошедшим, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова обратилась к жителям республики.

— Хотела бы предупредить всех рыбаков и любителей прогулок у водоемов, что сейчас шансы поскользнуться и упасть в воду с берега крайне велики. Пожилым людям и подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям следует быть аккуратнее. Сейчас температура у воды почти такая же, как зимой, — передает ее слова пресс-служба.



Рената Валеева