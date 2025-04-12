Бизнес-обзор: AB InBev Efes сменил топа в Казани, Евгений Вайнер нарастил капитал

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 56-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе новый руководитель пришел на казанский завод российского лидера пивного рынка AB InBev Efes, акции которого указом Владимира Путина недавно были переданы во временное управление ГК «Вместе». Кадровые рокировки произошли и в сети медицинских центров «Айболит» Азата Рызванова, где его деловой партнер возглавил еще одну казанскую клинику. Компания «Аква-Регион» челнинского бизнесмена Евгения Вайнера многократно увеличила уставный капитал — застройщик реализует в автограде крупный инвестпроект по созданию МФК и отеля стоимостью в 2 млрд рублей. Подробнее о новостях татарстанского бизнеса — в обзоре «Реального времени».

Новый директор в клинике «Айболит»

В компании «Биомедиум», зарегистрированной по адресу казанской клиники «Айболит» на пр. Победы, 182б, в понедельник сменился директор. По данным «СПАРК-Интерфакс», на место Лилии Рызвановой, руководившей медицинским центром на протяжении 13 лет, был назначен Игорь Григорьев.

Последний также руководит еще одной казанской фирмой, одной зеленодольской и двумя марийскими. Все они связаны с той же сетью клиник, и в двух из них директор выступает совладельцем. «Айболит» — сеть медицинских центров с собственной многопрофильной лабораторией. Оказывает амбулаторно-поликлинические услуги населению Татарстана и Марий-Эл и насчитывает 15 клиник.

В компании «Биомедиум», зарегистрированной по адресу казанской клиники «Айболит» на пр. Победы, 182б, в понедельник сменился директор. Скриншот Яндекс Карт

Основал и руководит сетью — предприниматель Азат Рызванов. Выпускник КГМИ, акушер-гинеколог по профессии, после интернатуры работал в родильном отделении РКБ. Параллельно в начале нулевых создал лабораторию «Биомед», которая переросла в крупную сеть частных медицинских лабораторий. С 2012 года Рызванов управляет собственной сетью медицинских центров под брендом «Айболит».

Предприниматель выступает совладельцем 15 компаний в сфере здравоохранения. Оборот самой прибыльной — ООО «МЦ «Айболит» — в прошлом году составил 433 млн, чистая прибыль — 44,9 млн рублей.

Евгений Вайнер добавил денег под новые проекты

Челнинский предприниматель Евгений Вайнер, который развивает в России сеть фитнес-клубов Cleversport, перевел свою строительную компанию «Аква-Регион» из разряда микро в малые предприятия. В начале недели бизнесмен увеличил уставный капитал общества с 10 тысяч почти до 65 млн рублей.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

Компания на рынке более 25 лет, выполняет весь комплекс работ в сферах нового строительства, а также капитального ремонта общественных и производственных зданий. Вайнеру принадлежит 67,5% акций общества, еще 22,5% — у Марата Чудновского, 10% — у Тимофея Анисимова. Прошлый год «Аква-регион» завершил с выручкой в 271,3 млн и чистой прибылью всего в 123 тыс. рублей.

Под конец 2023 года компания получила добро на реализацию крупного инвестпроекта в автограде за 2 млрд рублей. На набережной им. Фикрята Табеева она возведет многофункциональный комплекс со спортклубом, термами и рестораном «Клеверспорт-Кольцо» площадью 15 тысяч кв. м и гостиницу «Клеверспорт-Отель» на 5 тысяч «квадратов».

Компания возведет многофункциональный комплекс со спортклубом, термами и рестораном «Клеверспорт-Кольцо» и гостиницу «Клеверспорт-Отель». скриншот презентации проекта chelny-biz.ru

Вайнера знают как бизнесмена, который построил первый в России спортивный объект на условиях государственно-частного партнерства. Челнинские власти передали ему бесплатно земельный участок в обмен на «социальную квоту» по обслуживанию населения. С 2022 года предприниматель начал продавать первую в спорте ГЧП-франшизу на создание физкультурно-оздоровительного комплекса в регионах. Кроме того, он строит первую челнинскую синагогу, которую планирует сдать этим летом.

Смена руководства на казанском пивзаводе AB InBev Efes

Международная пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» сменила директора на казанском предприятии «Восток Солод». Его предшественником был «Красный Восток-инвест», название изменили после реорганизации и выкупа пивзавода у семьи Хайруллиных в 2006 году.

Международная пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» сменила директора на казанском предприятии «Восток Солод». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Последние 11 лет казанским предприятием управлял Дмитрий Прохоров, директор по производству AB InBev Efes. С понедельника у руля ООО «Восток Солод» встал Станислав Чулков, исполнительный директор обособленного подразделения АО «АБ ИнБев Эфес» в Саранске. Выручка татарстанского пивзавода по итогам прошлого года снизилась на 8%, до 3,8 млрд, чистая прибыль составила 1,4 млрд. Прибыль головной компании, напротив, выросла на треть — до 141,2 млрд при чистой прибыли в 14,3 млрд рублей.

AB InBev Efes — совместное предприятие турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev. Это один из трех крупнейших производителей пива в России, которым управлял иностранный бизнес. Владеет брендами Bud, Hoegaarden, «Клинское», «Жигулевское» и «Старый мельник». В 2022 году бельгийцы решили продать российский актив своему турецкому партнеру, и через год стороны достигли соглашения. Однако сделку не согласовала правительственная комиссия РФ, и турки не смогли стать единственным владельцем СП. В декабре 2024 года указом президента России Владимира Путина компанию «АБ ИнБев Эфес» передали во временное управление зарегистрированному лишь прошлым летом АО «ГК «Вместе» Николая Тюрникова.

Эксперимент для венчура и рынок коммерческой недвижимости

На этой неделе в Казани открылся Российский венчурный форум, главными темами которого стали развитие венчурного рынка и поддержка технологического предпринимательства. Форум проходит на протяжении 19 лет и зарекомендовал себя как авторитетная площадка для обмена лучшими практиками венчурного бизнеса, здесь перспективные стартапы находят партнеров для реализации совместных проектов. В этом году он собрал более 5 тысяч делегатов из 25 стран и авторитетных экспертов.

На этой неделе в Казани открылся Российский венчурный форум, главными темами которого стали развитие венчурного рынка и поддержка технологического предпринимательства. взято с сайта tatarstan.ru

В первый день форума его участники обсудили неравенство в налоговых преференциях между инновационным центром «Сколково» и регионами, которое может быть устранено до конца этого года. Ассоциация инновационных регионов собирается выступить с инициативой о введении экспериментально-правового режима для венчурных фондов, что обеспечит им возврат НДФЛ на капитал.

Казанский рынок коммерческой недвижимости по итогам первого квартала года показал неплохие результаты. Процесс замещения брендов, покинувших российский рынок, в торговых центрах почти завершен. Уровень вакансии составил всего 6%, большая часть новых арендаторов представляют собой российские компании.