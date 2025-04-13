В Альметьевске неисправный лифт и игнорирование предписаний УК привели к смерти пенсионера

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске произошла трагедия в доме №94 по улице Герцена. Пенсионер скончался, предположительно, из-за проблем с сердцем и невозможности оперативной эвакуации из-за неисправного лифта. Об этом сообщила пресс-служба Госжилинспекции.

По словам очевидцев, соседи вызвали скорую помощь, когда мужчине внезапно стало плохо, однако лифт в доме вновь оказался нерабочим, а связь с диспетчерской не функционировала. Жильцам пришлось вручную спускать пенсионера по лестнице. В тот же день мужчина скончался. Медики считают, что критическое время было упущено, а спуск по лестнице в его состоянии мог оказаться фатальным.

Дом обслуживается ООО «УК «Первый поселок». Проблемы с содержанием дома и неисправностями лифтов фиксируются не впервые. Альметьевская межрайонная жилищная инспекция еще 6 декабря 2024 года, по результатам внеплановой проверки, выявила ненадлежащее содержание общего имущества, в том числе неисправность кнопки связи диспетчеризации лифтов. Было выдано предписание об устранении нарушений до 17 января 2025 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако повторная проверка, проведенная 5 марта 2025 года по согласованию с Прокуратурой РТ, показала, что предписание не было исполнено, связь с диспетчерской по-прежнему отсутствовала. В отношении ООО «УК «Первый поселок» составлен протокол, материалы направлены в мировой суд и выдано повторное предписание со сроком устранения нарушений до 14 апреля 2025 года.

Отмечается, что подобные нарушения со стороны УК не являются единичными. В прошлом году на учредителя компании были поданы материалы в суд на дисквалификацию, однако суд ограничился очередным штрафом. Общая сумма штрафов, выписанных учредителю за прошлый год, превышает 1 миллион рублей.

Рената Валеева