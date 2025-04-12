Традиционные фейерверки в США под угрозой из-за зависимости от китайских поставок

Фото: Максим Платонов

США, импортирующие 95% фейерверков из Китая, могут столкнуться с трудностями при подготовке ко Дню независимости 4 июля. По данным американской статслужбы, в прошлом году страна закупила пиротехники на $489 млн, из которых $465 млн пришлось на китайских производителей.

Кроме Китая, среди крупнейших поставщиков — Испания ($9,7 млн), Германия ($4,8 млн), Великобритания ($2,2 млн), Таиланд и Италия (по $1,6 млн). Зависимость от китайского импорта ставит под вопрос проведение традиционных праздничных мероприятий.

Напомним, что, по данным The Wall Street Journal, государственные расходы США увеличились на $154 миллиарда с момента инаугурации Дональда Трампа, несмотря на работу созданного им ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), призванного сократить госрасходы.

Матвей Гавриков