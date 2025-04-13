Встреча Путина и спецпосланника Трампа может стать предвестником будущих переговоров

Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа является дополнительным шагом к возможной организации полноформатных переговоров с Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о перспективах встречи Путина и Трампа, Песков подчеркнул: «Безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи».

Представитель Кремля также отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа рано или поздно состоится.

Напомним, 11 апреля в Санкт-Петербурге прошла встреча президента Владимира Путина со спецпосланником США по Украине Стивом Уиткоффом. В Кремле отметили, что от переговоров не стоило ожидать прорывов, так как они посвящены поиску путей нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обсуждению некоторых аспектов урегулирования украинского конфликта.

Рената Валеева