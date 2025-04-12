Большинство россиян считают День космонавтики важным праздником

Фото: Динар Фатыхов

Более половины россиян (55%) считают 12 апреля по-настоящему важным праздником, следует из исследования аналитического центра FEEDBACK.

Согласно опросу, 70% респондентов гордятся достижениями российской космической отрасли, а 54% видят в празднике напоминание о потенциале человечества в освоении космоса. Каждый второй (51%) уверен, что День космонавтики способствует единению граждан, а 83% рассказывают или планируют рассказать о нем своим детям.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

В этот день 65% россиян смотрят тематические фильмы, 47% посещают выставки и музеи, а 38% — праздничные концерты. Интерес к текущим космическим программам проявляют 71% опрошенных, к новым технологиям — 69%, к историческим событиям — 60%. Образ Юрия Гагарина остается ключевым: его называют самым популярным деятелем космонавтики 98% респондентов, а 90% ассоциируют праздник с ним.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. человек. 85% опрошенных считают, что Россия играет ключевую роль в развитии мировой космонавтики.

Напомним, что муфтий Москвы рассказал, как мусульманам совершать намаз в космосе.

Матвей Гавриков