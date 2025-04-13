Госавтоинспекция фиксирует рост аварийности с мототранспортом в Казани
Госавтоинспекция Казани отмечает увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта в 2024 году по сравнению с предыдущим.
Согласно данным ведомства, в 2024 году в городе произошло:
- 73 ДТП с участием мототранспорта, в которых три человека погибли и 82 получили травмы различной степени тяжести. Это превышает показатели 2023 года, когда было зарегистрировано 69 аварий с участием мототранспорта, в которых также погибли три человека, но 73 получили ранения.
- Семь ДТП с участием питбайков, в результате которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести.
- 24 ДТП с участием СИМ (средства индивидуальной мобильности), в которых 1 человек погиб и 23 получили травмы различной степени тяжести.
Рената Валеева
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