Трамп продлил на год санкционный пакет против России, введенный Байденом

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкционного режима против России, который был установлен администрацией Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее уведомление, опубликованное в Федеральном реестре США.

Реальное время / realnoevremya.ru

Официальная причина продления — сохранение обстоятельств, которые изначально послужили основанием для введения ограничений. Дополнительных комментариев от Белого дома пока не поступало.

Напомним, что сегодня экономист Джеффри Сакс после встречи российского лидера со спецпосланником заявил, что переговорный процесс между Россией и США развивается в направлении возможного снятия американских санкций.



Матвей Гавриков