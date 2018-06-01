Новый генплан Казани примут в конце 2018 года

Новый генплан будет вынесен на сессию Госсовета в сентябре или октябре 2018 года, заявил руководитель группы проектировщиков генплана Олег Григорьев.

Предполагается, что примут его уже до конца текущего года, передает корреспондент «Реального времени» с публичных слушаний в Советской районной администрации.

Напомним, проект нового генплана вызывает отторжение у некоторых рядовых горожан. Прошло уже несколько слушаний по этому поводу и на всех казанцы высказывают недовольство проектом. Подробнее о том, что не устраивает жителей, — в материале «Реального времени».