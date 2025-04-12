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Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Черном море и на Ближнем Востоке

17:00, 12.04.2025
Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Черном море и на Ближнем Востоке
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях Антальского форума. Об этом сообщают «Известия». Обсуждались ключевые вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Черноморском регионе и Закавказье.

В МИД РФ отметили, что Москва и Анкара сверили подходы по актуальным вопросам политического диалога. Также было затронуто торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество и предстоящие контакты двух стран.

Лавров прибыл в Турцию для участия в четвертом дипломатическом форуме, проходящем в Анталье с 11 по 13 апреля.

Матвей Гавриков

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