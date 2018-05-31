Парадоксы Фемиды: дело о пьяном таране сына судьи Поволжского арбитража идет к мировой?

Трое пострадавших и родные погибшего в аварии у «Парк Хауса» получили деньги и претензий к виновнику трагедии не имеют

Фото: Ирина Плотникова

По сценарию истории пьяного судьи Эдуарда Солдатова может пройти процесс по делу о новом смертельном ДТП в Казани. Водитель Сергей Мельников признает — был пьян, и прав его до сих пор не лишили. Накануне в казанском суде все явившиеся на суд потерпевшие и их родные заявили о согласии на особый порядок и мировую с подсудимым. «Вред заглажен материально», — объяснили они. Как выяснило «Реальное время», обвиняемый также является фигурантом дела об избиении соседа в подъезде и имеет родственные связи в судейском сообществе.

«Очнулся в больнице»

Часть событий той ночи с 29 на 30 января 2018 года казанец Айнур Амиров восстанавливал со слов свидетелей и материалов дела. По словам парня, в тот вечер он встречался с друзьями и потом поехал развозить их по домам на своей «Ладе» по проспекту Ямашева. Помнил, как притормаживал на красный у перекрестка с улицей Мусина и в этот момент почувствовал удар сзади.

— Очнулся я уже в больнице, получил перелом шейных позвонков, — рассказал Айнур «Реальному времени». — Потом на видео смотрел — мою машину от удара бросило вперед и влево — через высокий бордюр на перекресток и трамвайные рельсы. Если бы не ремень безопасности, возможно, для меня все бы кончилось хуже.

Друг Айнура — 19-летний студент энергетического техникума Айбулат Нурутдинов скончался в машине скорой примерно через час после аварии. Он находился на заднем сиденье «семерки» в тот момент, когда в нее на высокой скорости влетела Kia Optima. За рулем иномарки был 23-летний Сергей Мельников. «Он выехал со стороны бара «Старый амбар» на Ямашева уже пьяный, с друзьями, подсадил еще женщину, которая просила довезти. За ним была погоня автомобиля ППС, и он, уходя от полиции, проскочил на красный, а потом поехал прямо и на перекрестке с улицей Мусина, в районе «Парк Хауса», врезался в мой автомобиль», — рассказывает Амиров.

Часть событий той ночи с 29 на 30 января 2018 года казанец Айнур Амиров восстанавливал со слов свидетелей и по материалам дела. Фото rusdtp.ru



— Когда я приехала на место аварии — примерно в 4 часа утра — виновник спал в машине полицейских. Когда его поднимали — он на ногах не стоял, — рассказывает мать потерпевшего водителя.



Потерпевших разделили

В первоначальных сообщениях о той аварии фигурировали пять пострадавших и один погибший, однако в уголовное дело попали не все. Потерпевшими следователи МВД признали только родственников погибшего Айбулата и четырех получивших тяжкие телесные повреждения. В их числе — водитель «Лады» Айнур и его знакомая Диана, сидевшая на заднем сиденье. Девушка получила переломы ребер, переломы ноги, таза и повреждения внутренних органов. Она до сих пор носит шейный корсет, скрывая его шарфом, и слегка прихрамывает.

На костылях пришел в Ново-Савиновский райсуд Казани риелтор Эдуард Нигматуллин, бывший в ту ночь пассажиром Kia. На вопрос «Реального времени», почему он доверил свою жизнь пьяному водителю, потерпевший ответил: «Я не видел, сколько он пил...» Получившая тяжелые травмы пассажирка иномарки Попова на заседании не появилась, чем, похоже, сорвала планы защиты на скорый финал скандального дела.

Зато на процесс пришла 20-летняя Айгуль Назмутдинова, которая также пострадала в пьяном ДТП (в момент удара находилась на переднем пассажирском сиденье «Лады»), но статус потерпевшей в уголовном деле не получила. «Я три месяца вообще не могла ходить. А следствие решило, что это не тяжкий, а средний вред здоровью. Я пыталась это оспорить, но пока не получилось», — рассказывает Айгуль, будущий социолог. Студентка КФУ считает, что в число потерпевших ее не включили намеренно: «Ко мне его адвокат в Челны приезжал, предлагал 500—600 тысяч рублей… Но я бы все равно не согласилась».

Потерпевшими следователи МВД признали только родственников погибшего Айбулата и четырех получивших тяжкие телесные повреждения



За одно ДТП Мельников будет отвечать и в уголовном, и в административном порядке. Материал о правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью) направлен в тот же Ново-Савиновский райсуд. В нем-то и фигурирует в качестве потерпевшей Айгуль Назмутдинова.



«Вред заглажен материально»

Процесс под председательством судьи Марселя Ахметшина проходил в открытом режиме. Подсудимого и потерпевших усадили на первый ряд. Их близкие и друзья сели дальше. Отдельно, на скамье для конвоя, устроился пострадавший риелтор. Гособвинителем на процессе стал старший помощник прокурора Казани Ильдар Нуруллин.

Адвокат фигуранта Олег Шемаев за последнее время отметился в ряде резонансных дел, защищая ныне покойную замглавы Минздрава РТ Елену Шишмареву, экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову. Недавно в этом же судебном зале он отстаивал интересы профлидера Татьяны Водопьяновой. На вчерашнем заседании Шемаев попросил суд приобщить к материалам дела заявления от потерпевших о согласии на особый порядок и о примирении с потерпевшими.

Судья заявил — разрешить ходатайство не может: в зале нет потерпевшей Поповой. А особый порядок требует обязательного согласия всех потерпевших. Ведь он предусматривает, что наказание для полностью признавшего вину подсудимого не превысит двух третей от максимального срока. Председательствующий решил выяснить, почему потерпевшие согласны на особый порядок с примирением.

Адвокат фигуранта Олег Шемаев за последнее время отметился в ряде резонансных дел

— Вред возмещен, — объяснил брат покойного Айбулата Нурутдинова.

— Каким образом? — поинтересовался судья Ахметшин.

— Материально.

— Сумму я уточнять не буду, — сказал судья.

Риелтор Нигматуллин также был краток: «Претензий нет, вред заглажен материально». Схожие ответы дали и другие потерпевшие. Уже после заседания суда родственники пояснили «Реальному времени», что семья погибшего согласилась примириться, получив 1,5 млн рублей, а двое выживших в «Ладе» — 900 и 500 тыс. рублей. Защита эти цифры комментировать не стала.

Отметим, что возможность заключать мировую с виновниками смертельных и пьяных ДТП предусмотрена законом.

18 непогашенных штрафов и права

Подсудимый Сергей Мельников рассказал суду, что закончил Российскую академию правосудия и работает юрисконсультом ООО «Монолит». Выслушав обвинение от прокурора о пьяном таране, Мельников заявил: «Вину признаю в полном объеме». Извиняться перед собравшимися в зале он не стал, правда, говорят, подходил с этим к одной из девушек до начала заседания.

Оглашенные позже материалы шокировали собравшихся: на момент смертельной аварии Мельников имел аж 18 непогашенных административных штрафов за превышение скорости! «А по статье 12.26 КоАП вы привлекались за отказ от медосвидетельствования — какое решение было?» — спросил судья. — «Там не было отказа», — ответил подсудимый.

— А с водительскими правами что у вас? Не лишили?

— Нет.

«Чем бы ни закончился уголовный процесс — прав его лишат», — заверил Ильдар Нуруллин

На этих словах зал ахнул. Напомним, в Казани уже была скандальная история с пьяным судьей и сыном председателя райсуда Эдуардом Солдатовым, который 6 июня 2010 года на Kia Sorento насмерть сбил пешехода, был лишен статуса и пошел под суд. Но остался несудимым — после выплаты семье покойного 1,5 млн рублей дело в суде было прекращено за примирением сторон. При этом водительских прав Солдатова тогда лишить не смогли — уголовной ответственности он избежал, а по административной истек срок давности. Лишили прав его после уже после нового пьяного ДТП.

— С Мельниковым такого не будет, чем бы ни закончился уголовный процесс — прав его лишат, — заверил «Реальное время» в перерыве заседания гособвинитель Ильдар Нуруллин.

На заседании гособвинитель попросил продлить подсудимому срок домашнего ареста. Защита и потерпевшие возражать не стали. Судья в итоге продлил меру пресечения до 14 августа и объявил о перерыве в заседании, сообщив о готовности принять меры понуждения и обеспечить явку потерпевшей.

Таинственную мадам Попову, как выяснилось, ранее безуспешно разыскивали представители Мельникова, чтобы заключить мировую и с ней. Но по адресу прописки не нашли. Говорят, следствию в этом плане несколько месяцев назад повезло больше — потерпевшая якобы нашлась в спецприемнике на улице Милицейской, где отбывала административный арест.

Еще один потерпевший и сын судьи

Со слов потерпевших, подсудимый — не чужой человек для судебной системы, его мать является судьей Арбитражного суда Поволжского округа. Этот факт подтверждают и источники «Реального времени» в судейском сообществе, отмечая впрочем, что на рассмотрение дела это никак не влияет. Однако это уголовное дело у Мельникова не единственное.

Подсудимого и потерпевших усадили на первый ряд. Их близкие и друзья сели дальше

Сложившуюся ситуацию «Реальному времени» прокомментировал адвокат Павел Мазуренко. Он подтвердил, что фигурант дела о ДТП привлекается к уголовной ответственности и по другому делу, которое в ближайшее время должно быть направлено в суд. Возбуждено оно было в ОП «Савиново» еще до смертельной аварии, 12 января 2018 года, по факту причинения вреда здоровью средней тяжести 38-летнему Ильгаму Вафину.

По версии потерпевшей стороны, в ночь на 27 ноября 2017 года в подъезде жилого дома четверо пьяных парней, самым активным из которых был Мельников, избили человека у дверей его собственной квартиры, на глазах жены и ребенка. Поводом для избиения послужило сделанное потерпевшим за 15 минут до полуночи замечание о шуме из квартиры соседа снизу — Мельникова. Защищаясь от нападения, Вафин сделал шесть выстрелов из травматического пистолета, находящегося у него на законных основаниях, подчеркивает его адвокат.

Полиция дважды выносила отказ в возбуждении дела по заявлению потерпевшего, а в отношении самого потерпевшего подозреваемыми были поданы встречные заявления: они обвинили его в том, что он открыл по ним стрельбу без всякого повода. По словам адвоката потерпевшего, в отношении его подзащитного дело не возбуждалось, но проверка по заявлениям еще не завершена.

Защитник потерпевшего добавил, что на днях фигурантам было предъявлено окончательное обвинение по этому делу. Давать пояснения на этой стадии сам Мельников и его адвокат пока отказываются.