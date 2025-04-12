В России появилась новая схема мошенничества с подделкой звонков от учителей и операторов связи

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Мошенники все чаще маскируются под учителей, завучей или представителей сотовых операторов и провайдеров, чтобы выманить данные с «Госуслуг» или установить вредоносное ПО.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Злоумышленники взламывают аккаунты педагогов на образовательных платформах, рассылают фишинговые ссылки через родительские чаты и запрашивают доступ к экрану для считывания кодов авторизации. Также они угрожают «уголовной ответственностью» за мнимые нарушения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты предупреждают: будьте бдительны и не передавайте личные данные посторонним.

Напомним, что прокуратура Татарстана также рассказала гражданам о распространенных схемах мошенников, которые под видом сотрудников банка, правоохранительных органов или медиков пытаются получить личные данные и деньги.

Матвей Гавриков