Делиться надо: госкомпании Татарстана отдадут на дивиденды половину чистой прибыли

«Связьинвестнефтехим» Валерия Сорокина и «Сетевая компания» Ильшата Фардиева не определись с тем, сколько дать на дивиденды

Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана изменило рекомендацию на увеличине изымаемых в казну дивидендов. Если в январе госкомпании получили единую и стандартную для всех директиву выплатить не менее 30% от чистой прибыли, то в конце апреля — начале мая последовала веерная рассылка адресных поручений направить в бюджет не менее 50%. По воле государства аттракцион невиданной щедрости запустили «Таттелеком» и «Ак Барс Холдинг», но кто погонится за ними держится в секрете. Между тем, как раз в этом году большинство частных компаний Татарстана, за исключением разбогатевших «Татнефти» и КАМАЗа, настроились не разбрасываться деньгами, предпочтя отправить все кровно заработанное в развитие. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ак Барс Холдинг» легко расстался с половиной прибыли

На этой неделе акционеры холдинговой компании «Ак Барс», 42,3% акций которых остаются в руках правительства РТ, приняли эстафету от «Таттелекома» в начавшемся дивидендном ралли. Акционеры АБХ единодушно проголосовали за начисление 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов, тогда как в предыдущие годы начисления производились по минимальной планке в 30%, сообщили в компании. «Изначально мы получили директиву направить на дивиденды 30%, но затем пришло уведомление от МЗИО заплатить 50%. В итоге совет директоров поменял рекомендацию к собранию акционеров общества и выступил с предложением начислить 50% от прибыли», — рассказали в компании.

Правда, особой разницы в том, чтобы отдавать треть или половину заработанного, для акционеров АБХ, как ни странно, нет абсолютно никакой. Чистая прибыль за 2017 оказалась настолько мала, что после ее распределения в кармане все равно остается мелочь. Согласно годовому бухгалтерскому отчету компании за 2017 год, она составила 4,6 млн рублей при выручке в 384 млн рублей. Однако в процентном отношении компания полностью выполнила установку правительства РТ и направит в казну 1,9 млн рублей. Зато абсолютный рекорд бескорыстной дивидендной щедрости среди госкомпаний показал «Таттелеком», который на 100% принадлежит «Связьинвестнефтехиму» (а тот в свою очередь на 100% Татарстану). Еще 27 апреля акционеры «Таттелекома» проголосовали по свежим директивам МЗИО, направив на дивиденды 400 млн рублей. Учитывая, что у компании единственный акционер, то полную сумму получит казна РТ.

«Связьинвестнефтехим» cкорее всего обязан будет следовать установке отдать 50% от прибыли государству. Фото kpfu.ru

План перевыполнен — расслабьтесь?

Таким образом, еще на старте дивидендной компании МЗИО с лихвой исполнило бюджетное задание на 2017 год. Как следует из ответа Минзема Татарстана «Реальному времени», в этом году им необходимо собрать всего 106,3 млн рублей, так что после роскошных дивидендных выплат татарстанского провайдера связи казна оказалась просто переполнена. Четырехкратный сверхдоход!

Но, как известно, денег много не бывает, а значит остальные госкомпании не должны расслабляться. Как сообщили в пресс-службе МЗИО, в настоящее время в реестре значится 66 татарстанских компаний с различной долей Татарстана (без учета золотой акции), но среди них богатейшие и прибыльные компании «Татнефть» и КАМАЗ, которые недавно шокировали фантастически огромными бонусами акционеров. Как известно, совет директоров «Татнефти» рекомендовал к выплате 75% от чистой прибыли по МФСО, которая приближается к 100 млрд рублей, а КАМАЗ собрался направить на выплату дивидендов почти 25% прибыли, или почти 750 млн рублей. По словам представителя МЗИО, республиканская казна хоть и запланировала получить от оставшихся 66 госкомпаний 106 млн 320 тысяч рублей, но все-таки рассчитывает перешагнуть этот рубеж. Ведь бюджетное задание версталось на основании Закона Республики Татарстан от 30.11.2017 №85-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», согласно которому компания с госучастием обязана направить не менее 30% от чистой (нераспределенной) прибыли 2017 года в бюджет РТ.

30 процентов — это норма, а 50 процентов — желание

Предельный порог, ниже которого нельзя рекомендовать к начислению дивидендов — 30%. «В законе указан нижний порог, а фактически он может быть и 32% и 33% и 100%. Размер может быть любой, главное — не менее 30%. Единой политики по начислению дивидендов нет, все зависит от их возможностей, от того, как они работают, — пояснил представитель МЗИО РТ. — В зависимости от экономического положения директивы могут меняться в течение года, кто-то получил рекомендацию государства о 50%. В любом случае, госпредставители обязаны голосовать по ним, но исход дела зависит от степени влияния государства. Если доля государства большая, то такое решение будет принято. Если менее 51%, то такое решение может быть не принято. Так что определить точную сумму поступлений от дивидендов до окончания собраний акционеров не представляется возможным», — разъяснил представитель МЗИО. В ведомстве прогнозируют, что госкомпаний, согласившихся отдать 50% от прибыли государству, будет больше.

КАМАЗ собрался направить на выплату дивидендов почти 25% прибыли, или почти 750 млн рублей. Фото Сергея Афанасьева



Скорее всего, этой установке обязаны будут последовать финансово- состоятельные ОАО «Связьинвестнефтехим» и ОАО «Сетевая компания». Впрочем, положительного ответа от них пока не последовало. Остальное будет добираться у мелких по обороту компаний. Правительство Татарстана контролирует сеть инжиниринговых центров, каждый из которых согласился выплатить 30% на дивиденды, — агропромпарк «Казань» (100%), «Татагролизинг» (77,8%), Центр развития земельных отношений (50%). Сложнее будет договориться с компаниями: «ПТТ ОЭЗ «Алабуга» (33,56%), «Зеленодольский завод Горького» (25%), «АК БАРС» Банк (14,57%).

«Казанский электротехнический» пошел на принцип

Между тем, есть те, кто сопротивляется начислению дивидендов государству по минимальной границе в 30%, соглашаются в МЗИО. К примеру, это «Казанский электротехнический завод», где доля государства остается 42,6%. По итогам 2017 года оборонный завод получил рекордную прибыль в 123,3 млн рублей. Однако совет директоров настроен сберечь ее до лучших времен, предложив два варианта распределения чистой прибыли.

В первом случае, он предлагает не направлять на выплату дивидендов, а втором – израсходовать допустимый минимум в 30%. К альтернативным подходам КЭТЗ в МЗИО отнеслись спокойно, давая понять, что если не заплатят, то бог с ними, обойдемся. Есть и другие лояльные и не такие строптивые госкомпании в Татарстане.

Добавим, что большинство татарстанских компаний либо полностью отказались от начисления дивидендов (например, «Казанькомпрессормаш», принадлежащий группе ГМС), либо сократили выплаты (КМПО).