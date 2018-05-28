Свое жилье, удобное и комфортное – мечта любого человека! Однако на это не всегда хватает собственных средств. И для многих выходом из такой ситуации становится ипотека
Глава «ТТС» об избытке автосалонов, продажах через интернет и будущем электрокаров в России
Владелец первого в России халяльного стейк-хауса о трансформации из мясной лавки и о том, что ресторан без алкоголя может быть успешным и прибыльным
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.