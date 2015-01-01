Петербургский международный экономический форум

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с лицами, напрямую принимающими решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве ключевого глобального мероприятия, на котором в прикладном ключе обсуждаются современные экономические проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, принимаются практические решения, запускаются инновационные масштабные проекты и получают реальные очертания новые подходы к адаптации мировой экономики к современным условиям.

В 2025 году участие в Форуме приняли 24 200 человек из 144 стран и территорий, включая Россию. Форум собрал на своей площадке порядка 8700 представителей российского и иностранного бизнеса. По итогам работы Форума было подписано 1084 соглашения на общую сумму 6 трлн 480 млрд 869 млн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Отраслевые и тематические мероприятия, посвященные международной кооперации МСП (36 сессий, 327 докладчиков) и лекарственной безопасности (17 сессий, 114 докладчиков), посетили более 2350 представителей из 37 стран, включая Россию.

Молодежный форум «День будущего» объединил более 8000 молодых лидеров, предпринимателей и экспертов, представителей всех регионов России, более 220 вузов и 60 научных организаций.

