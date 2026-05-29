В Казани открылся новый тепличный комплекс на 2,5 млн цветов в год

14:36, 29.05.2026 28
1/28
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Казани начал работу современный автоматизированный тепличный комплекс «Горводзеленхоза» площадью 11,5 тыс. кв. м. Он заменил устаревшую базу 1980-х годов и рассчитан на выращивание 2,5 млн цветов ежегодно. Уже высажено 500 тыс. растений. В этом сезоне цветники появятся на улицах Карла Маркса, Кремлевской, у театров Камала и Тинчурина, а также во многих других локациях города. Дополнительно Казань украсят 2,46 тыс. кашпо и цветочные арт-объекты.

Другие фотогалереи