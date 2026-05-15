«КазаньФорум-2026»: темы, новости, спикеры

В Казани на территории «Казань Экспо» продолжается XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум». Он будет длиться до 17 мая. Свою работу продолжает и выездная редакция «Реального времени». Итоги вчерашнего дня «КазаньФорума» — в материале издания.

Чувашия в рамках форума «сверила часы» с партнерами из СНГ — Киргизией, Узбекистаном, Казахстаном, рассказал Олег Николаев, глава региона.

— Порадовало нас то, что есть интерес со стороны других стран, в частности из Кувейта, — заявил он и пояснил, что речь идет сотрудничестве в сфере электротехники, в которой регион является лидером, машиностроения — прежде всего тракторостроения и станкостроения, агропромышленности и т. д.



— За этот год действительно многое изменилось, во многом благодаря нашему участию в «КазаньФоруме», потому что те контакты, которыми удалось заручиться на этой площадке, нам в течение всего года помогали продвигать те проекты, которые для нас важны, — заявил вначале Дмитрий Старостин, заместитель председателя правительства Нижегородской области.

У региона богатые отношения с исламскими странами — например, в местных вузах обучаются 500 студентов из Египта. Также вырос экспорт — Нижегородской области удалось перевалить за $6 млрд оборота, сейчас регион торгует с 128 странами мира. На фоне этих позитивных новостей «есть и разочаровывающие моменты», сообщил Дмитрий Старостин:

— С Катаром и Бахрейном у нас просто ничего не происходит, эту недоработку нам нужно исправлять обязательно. Практически остановился экспорт в Оман, тоже хотим исправить. И во многом на это направлено участие в этом форуме.



Дмитрий Старостин рассуждал о том, что нужно выстраивать не сиюминутные контрактные отношения, а долгосрочные стратегии и в идеале — организовывать полноценные совместные производства с зарубежными партнерами. Подробное интервью скоро выйдет на сайте «Реального времени».

Значительное место в программе «КазаньФорума» уделено женщинам-предпринимательницам. Трек «Женский взгляд» собрал множество активных женщин со всего мира, в том числе Линь Чжаося, председателя Ассоциации женщин-предпринимательниц Маньчжурии (автономная область в Китае).

— У нас хороший климат и условия, мы поддерживаем всех, кто занимается предпринимательством, потому что женщина сейчас занимает важное место и должна одновременно вести бизнес и заниматься домом. В нашей организации около 3 000 предпринимательниц. Наша область находится на границе с Монголией и Россией, поэтому многие наши предпринимательницы занимаются международной торговлей, туристическим бизнесом, — рассказала она.

Россия и страны БРИКС активно обмениваются трудовыми ресурсами, рассказала Гузель Ганиева, директор департамента кадровой политики АНО МАСП «БРИКС». Эта структура подведомственна МИД РФ.



По словам Гузель Ганиевой, России требуются строители, а странам БРИКС — медики, архитекторы и инженеры. Уже создана цифровая платформа, там зарегистрировались 300 специалистов, которые хотели бы работать в странах БРИКС от России, и наоборот.

В числе иностранных гостей форума есть и представители индийского бизнес-сообщества. Индия и Россия, в том числе и Татарстан, сотрудничают достаточно давно и продолжают работать над укреплением связей, заявил Манприт Сингх, руководитель Индийской торговой палаты международного бизнеса.

— Медленно, шаг за шагом, мы развиваем с обеих сторон сотрудничество в машиностроительном, фабричном текстильном и агропромышленном производствах, — подчеркнул он. — Основой основ российско-индийского сотрудничества являются студенты, которые приезжают сюда, живут здесь, заводят семьи и остаются тут жить.

О бизнес-сотрудничестве между Россией и Турцией рассказал Омюр Сюренкок, заместитель председателя Ассоциации российских и турецких предпринимателей, в которой более 100 членов. Некоторые работают в том числе в Татарстане, например «Кастамону» и шесть резидентов ОЭЗ «Алабуга». Совокупная выручка локализованных турецких бизнесов в России составляет $4 млрд в год, они создали 25 тыс. рабочих мест.

— Наша первичная задача как ассоциации — создать еще более крепкие отношения. Сегодняшний день показывает, что хорошие, крепкие коммерческие отношения влияют на дружбу в том числе, — подметил Омюр Сюренкок.

Отдельные районы Татарстана также налаживают международное сотрудничество. Например, Татарский конный завод №57 в Новошешминском районе продолжает взаимодействие с Северной Кореей, планируется визит руководства в Монголию, где руководству страны хотят передать рысаков орловской породы, рассказал Егор Тарнавский, глава Новошешминского района Татарстана.

— Для меня особо важно международное сотрудничество. Мы сейчас ведем подготовку визита руководства нашего района в Республику Беларусь в ближайшее время, для того чтобы перенять тот опыт, который есть там. Возможно, будет подготовлено соглашение о дальнейшем сотрудничестве с одним из районов Беларуси, — сообщил глава муниципалитета.

У Нижнекамского района есть практика совместных предприятий с Китаем — речь о компании «Камасталь», которая производит рулонную сталь, напомнил Радмир Беляев, мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района. Сейчас предприятие расширяется и хочет делать окрашенную рулонную сталь, есть проект по оцинковке.

— Есть опыт работы с турецкими компаниями, есть различные направления в развитии бизнеса со странами ближнего зарубежья. Мы сейчас планируем проект с Узбекистаном, — рассказал он.

Говоря об иностранном сотрудничестве, глава Менделеевского района Роберт Искандаров рассказал, что муниципалитет на протяжении 3,5 года поставляет в Казахстан племенных бычков.

— Мы сейчас выходим на новые рынки Беларуси и Казахстана именно по зерновой культуре, и сейчас наши фермеры уже напрямую реализуют свою продукцию в этих странах, — подчеркнул Роберт Искандаров.

По его словам, иностранные партнеры также интересуются продукцией «Аммония», который производит удобрения.

Программу «КазаньФорума-2026» 17 мая завершит мероприятие в Болгаре — «Изге Болгар җыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, напомнил Роман Исланов, глава Спасского района.



— Мы хотим, чтобы к нам приезжало как можно больше людей. Не просто для того, чтобы создать какой-то экономический эффект на нашей территории, хотя в этом тоже есть цель, но еще я хотел бы передать пожелание всех наших жителей — поделиться той красотой, великолепными археологическими зданиями с гостями, — рассказал он. — У нас уже сформировался туристический поток благодаря тому, что сделал Минтимер Шарипович Шаймиев, первый президент нашей республики, и Рустам Нургалиевич Минниханов.

В этом году продолжает свою работу Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. В этот раз единственным участником от России стал Владислав Романов, участвовавший в прошлом году в секции юниоров.

Фишка конкурса — никто не знает, что нужно будет готовить: продукты достаются из своеобразного «черного ящика», рассказал он.