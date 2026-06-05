«Вы что думаете, они будут просто так сдаваться?»: УНИКС должен возвращать себе серию после поражений в Москве

Второй матч финала запомнится рекордом ЦСКА и нарастающей злостью казанцев

УНИКС уступил ЦСКА во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 89:102, несмотря на высокую результативность из-за дуги. Казанцы набрали 51 очко благодаря трехочковым броскам, однако этого оказалось недостаточно для победы. Москвичи же, наоборот, установили рекорд плей-офф. Теперь серия переезжает в Казань при счете 2:0 в пользу ЦСКА. Подробнее о том, с чем УНИКС уезжает домой, — в материале «Реального времени».

Ставка на броски из-за дуги помогла УНИКСу набрать 51 из 89 очков

С ЦСКА нельзя расслабляться — наверно, главная мысль для двух игр УНИКСа в финале Единой лиги ВТБ. «Вот [идет] игра ровная, но буквально 3 минуты — и ЦСКА уже +15 [по очкам]. И дальше уже ЦСКА вряд ли допустит камбэк», — заявил еще на первых минутах второй игры Иван Лазарев, экс-игрок как казанской команды, так и московской, комментируя происходящее.

При этом если в матче 2 июня действительно камбэк «ушел» от казанцев со второй половины игры и шансов на него не оставалось, то вот в следующей встрече у казанцев начал проявляться характер.

— Они [речь идет об УНИКСе, — прим. ред. ] наказывали нас за все ошибки, за недостаток коммуникаций в защите. И с хорошими командами именно так происходит: ты не можешь закрыть все возможности для них, ты стараешься что-то выбрать, — заявил главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.

Про возможности в этом контексте слов наставника идет речь о трехочковых, которых у соперников сегодня большое количество, а у «армейцев» даже рекордное. ЦСКА побил в прошедшем матче рекорд плей-офф Лиги ВТБ, реализовав 20 бросков из-за дуги (из 41 попытки). При этом УНИКС оказался не менее результативным в этом показателе — 17 реализованных из 36 попыток. Это 51 из 89 очков, которые заработали казанцы. Между хозяевами и гостями паркета разница в данном показателе оказалась минимальна (48,8 против 47,2%).

Именно трехочковыми УНИКС догонял сегодня москвичей. Иногда разница приближалась к знакомым с прошлого матча -30, но все возвращалось к менее тяжелым -10 за счет точных дальних бросков Пэриса Ли, который реализовал 6 из 8 «трешек», все еще нераскрытого новичка Элайджи Стюарта (3 из 5) и Алексея Шведа (4 из 8). Это самое большое количество попыток Шведа с хорошей реализацией: в последний раз защитник так забрасывал из-за дуги только в победном матче с тем же ЦСКА в регулярном сезоне. Он сделал девять попыток, из которых залетело три.

Но на одних дальних бросках ЦСКА не выиграть

— Нам не удалось остановить их, особенно в защите, за исключением нескольких эпизодов в 3-й четверти, когда мы неплохо оборонялись, — объяснил исход игры главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Наставник казанцев отметил, что в сегодняшней игре проблемой стала защита, «но в этом в первую очередь заслуга ЦСКА и вдохновенной игры его лидеров». Спортсмены использовали различные варианты защиты, включая переключения в комбинации с ловушками, однако это не дало результата. По его словам, соперник уверенно действовал в атаке и находил возможности для продолжения нападения даже в ситуациях давления. В тайм-ауте во втором отрезке игры Велимир Перасович говорил своим подопечным, что их каждый раз обыгрывают и забивают.

Игра у соперников получилась результативной с самого начала: в первой четверти команды активно атаковали из-за дуги и быстро преодолели отметку в 30 очков. Во второй четверти инициативу перехватил Мело Тримбл, звезда предыдущего матча, который помог ЦСКА создать двузначное преимущество к большому перерыву. После этого армейцы контролировали ход встречи, несмотря на попытки УНИКСа сократить отставание.



Одним из ключевых факторов стала разница в потерях: казанцы допустили 17 ошибок против 10 у «армейцев». Безусловно, это также во многом повлияло на ход матча.

— Все, что мы делаем сейчас, нам нужно делать лучше. Того, что мы делаем, недостаточно, — подытожил Перасович с горькой улыбкой.

УНИКС едет домой «огрызаться» и «кусаться»

Впереди у казанцев два важных матча дома и оба надо забирать, чтобы совершить тот самый камбэк, который ждут фанаты.

— Конечно, вы что думаете, они будут просто так сдаваться, что ли? Это команда с 3:1 вернулась с «Зенитом». Я не знаю, как тренер их там подготовил, что после такого удара они вернулись. Болельщики, целиком вся Казань будет их поддерживать. Я думаю, нам расслабляться точно нельзя: это 2:0, это пока еще полпути. И они точно будут огрызаться, кусаться. Нас об этом предупреждал тренер после первой игры. Поставьте себя на их место: когда они почти 30 проигрывают, я думаю, вы не захотите руки поднимать, — сказал форвард ЦСКА Антон Астапкович на послематчевой пресс-конференции по поводу предстоящего приезда москвичей в Казань.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что клуб рассчитывает на домашние матчи, однако для возвращения в серию ему необходимо значительно улучшить игру в защите и действовать более стабильно. По мнению наставника казанцев, угрозу представляют не только легионеры Мело Тримбл и Каспер Уэйр, но и российские игроки армейцев, которые также уверенно действуют на периметре.

— В нашей команде не хватает баланса в том плане, что у нас есть игроки, которые являются отличными защитниками, но при этом довольно слабые в нападении. И наоборот: те, кто здорово атакуют, при этом проседают в защите. И это наша проблема. Когда ты играешь с командами качеством пониже — это не проблема, когда ты встречаешься с ЦСКА, то это уже очень сложно, — заявил Велимир Перасович.

Заметно, что УНИКСу не хватает травмированного форварда Дишона Пьера, который хорошо выполнял свою работу как под кольцом соперника, так и под своим щитом, не забирая на себя славу других игроков. К тому же некоторым игрокам приходится выходить на паркет недолечившись, как это происходит с Дмитрием Кулагиным, который через игру надолго, а иногда и до конца игры, уходит на скамейку с болями.

Следующая встреча казанцев с москвичами пройдет в Казани на паркете «Баскет-холла» 8 июня в 19:30 мск. Противостояние будет длиться до четырех побед в серии.

Статистика матча:

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21).

УНИКС: Джален Рейнольдс (20 + 8 подборов), Пэрис Ли (20 + 5 передач), Алексей Швед (12 + 6 подборов + 5 передач), Маркус Бингэм (12 + 5 подборов).

ЦСКА: Мело Тримбл (28), Каспер Уэйр (21 + 5 передач), Антон Астапкович (13).