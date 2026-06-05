Почти каждый третий житель Казани ездит на работу на автобусе

Больше половины населения города ездят на машине

Фото: Артем Дергунов

Больше половины (51,72%) жителей Казани ездят из дома на работу и обратно на машине. Еще почти треть (27,59%) преодолевают аналогичный маршрут на общественном транспорте (автобус или троллейбус). Меньше всего казанцев (3,45%) выбирают для передвижения метро, следует из исследования портала Numbeo.

— По нашим оценкам, в этом городе на каждого пассажира приходится примерно 1138,01 кг CO2 в год в результате поездок на работу или учебу. Чтобы компенсировать этот выброс углерода, для производства достаточного количества кислорода на одного пассажира потребовалось бы примерно 52,27 дерева, — говорится в исследовании.

В среднем в Казани жители тратят на поездку в одну сторону около 35 минут. За это время они преодолевают расстояние примерно в 10,72 км.

Ранее сообщалось, что рынок такси в Татарстане увеличился на 271% с 2019 года.

Никита Егоров