«Если в татарстанских селах будут жить молодые семьи, там будет все»
Авторская колонка заслуженного архитектора России Вячеслава Нилова
Предложения известного татарстанского архитектора, заслуженного архитектора РФ Вячеслава Нилова по возрождению села сегодня выглядят как никогда актуальными на фоне дороговизны городского жилья, недоступности ипотеки и отмечаемого экспертами стремления «поколения Z» к переезду в село, являющегося следствием осознанного поиска другого образа жизни — более «медленного» и «настоящего». В авторской колонке в «Реальном времени» архитектор объясняет причины невозможности построения нормальной семейной жизни в городских «человейниках» и предлагает план, позволяющий вернуть село к жизни и одновременно не только обеспечить молодые семьи жильем, но и создать условия для повышения рождаемости.
Болит душа за будущее родины
Мысли, которыми я хочу здесь поделиться с читателями, не претендуют на серьезный анализ— это заметки архитектора, у которого болит душа за будущее своей родины.
Татарстан — часть великой России, на территории которой находится 51 процент мировых запасов черноземов мира. А в нашей республике земли особенно благодатные и плодородные. Но 45 тысяч гектаров таких благодатных земель не заняты в сельскохозяйственном производстве, и это вызывает огромное сожаление.
Мой отец, Степан Сергеевич Нилов, легендарный руководитель сельского хозяйства республики 35 лет назад в своей книге «О родине, предках, семье» писал, что до войны в нашем родном селе Бессоново Тетюшского района республики было 460 дворов с населением 3 200 человек. Но уже в 1990 году там осталось 83 дома с населением 220 человек, а сейчас — всего 46 домов и 91 житель.
50 лет тому назад в селах жило 43% населения республики, 5 лет назад — 26%, а сейчас только 22% жителей Татарстана! В 406 селах проживет от 10 до 50 человек, в 252 — от 1 до 10 человек. В 47 населенных пунктах население утрачено полностью, их хотят признать ликвидированными.
Около 30% татарстанских сел имеют большой убыток населения. Так складывалась судьба деревень с послевоенного времени — люди уезжали и уезжают на заработки, к лучшей жизни, к образованию. Особенно молодые люди. Их не привлекает работа в современных агрохолдингах, которые никогда не сделают деревню богатой, да и не ставят себе таких целей. Они платят сельским рабочим нищенскую зарплату, развитием деревни не занимаются. Агрохолдинги — это, как правило, городской капитал и городские руководители.
Уровень благоустройства в селах еще очень низок, он не отвечает современным понятиям о комфортной жизни. По результатам исследования Росстата, проведенного 2018 году во всех регионах России, когда были опрошены более 30 тысяч российских домовладений, оказалось, что больше 66,5% сельского населения не имеет доступа к централизованной канализации. Из них 48,1% семей использовали выгребные ямы, а 18,4% не имели канализации вообще.
Для сравнения: в Германии уже в 1903 году, согласно данным переписи населения, все дома в сельской местности имели «ватер-клозет»!
Какая же это жизнь в таком селе?
А ведь жить в селе с комфортом для многих было бы счастьем! Живописные окрестности Арска, где берет начало река Казанка, гористые панорамы Лениногорского района, природные ландшафты у санатория «Бакирово», волжские просторы Тетюшского района с селом Бессоново, в каждом районе найдется своя «маленькая Швейцария» — прекрасных мест для жизни в нашей республике не перечесть.
Иметь или не иметь семье квартиру
Остановить процесс запустения сел может строительство в провинции современных, комфортных домов для молодых семей. Свой дом — это совершенно иное качество жизни по сравнению с квартирой в шумных и пыльных каменных джунглях мегаполисов, где даже автомобиль поставить некуда. Кроме того, сегодня многим семьям свое жилье в городе просто не по карману.
В стандартном многоквартирном доме в однокомнатной квартире площадью 37 квадратных метров, будет вынуждена жить семья из двух-трех человек, потому что большего жилья они приобрести после отмены льготной ипотеки не смогут.
В 2024 году даже при льготной ипотечной ставке в 8% ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру в мегаполисах варьируется от 24,2 тыс. до 46,8 тыс. рублей. После введения рыночной ставки он запредельных размеров, например, в Казани в феврале 2025 года, по публиковавшимся в СМИ данным, он достиг 128,4 тыс. руб. при средней стоимости однокомнатной квартиры 7,49 млн.
И если при льготной ипотеке сроком на 15 лет переплата за 37-метровую квартиру составляла ориентировочно 1,61 млн рублей, то сейчас она достигает 5,8 млн. Как говорится, «думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь».
При этом из 1 117 российских городов более 600 имеют практически нулевой ввод жилья.
Обеспечь доступным жильем — и рождаемость вырастет
В России около 3 миллионов семей, нуждающихся в жилье. Очень большой процент из числа нуждающихся составляют многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов. Только в Казани в настоящее время в очереди на получение муниципального жилья стоят более 11,2 тыс. нуждающихся семей.
Список многодетных семей республики, стоящих в резерве на получение жилищных сертификатов включает 72 семьи, поставленные на учет еще в 2014—2015 годах, — это более 12% многодетных семей РТ.
Этим семьям надо бы уже сейчас оказать внимание, дать льготы наравне с участниками и ветеранами СВО. Построить бы для них небольшие дома — по 80 квадратных метров. Это достаточная площадь для старта: в советские годы трехкомнатная квартира жилой площадью 41—48 и общей 60—70 кв. м была мечтой любой семьи.
Сейчас земли для многодетных выделяют на пустырях в чистом поле, под линиями электропередач, на неудобных для сельскохозяйственного производства территориях без всякой инфраструктуры. Рядом с поселком Кульсеитово, например, 6 лет назад выделили землю под поселок для многодетных на 500 участков. Наверняка на генплане поселка есть и школа, и детский сад, и магазины. Прошло время — выросли дети, построено пять или шесть домов, и все заросло березами, которые самосевом заполонили землю. После дождей вообще не проехать. И как там жить, если еще пять лет назад казанский градоначальник заявил, что «обеспечение коммуникациями, инфраструктурой — это то, что для нас как для муниципалитета является непреодолимой преградой»?
А ведь обеспечь государство многодетные и молодые семьи доступным жильем в хорошо обустроенных поселках, селах и деревнях, рождаемость была бы выше!
Как инвестировать в развитие села
Я бы предложил бесхозные земельные участки в селах с уже построенными домами отдать в собственность многодетным семьям по сельской ипотеке в кредит на 51 год, как делалось во времена столыпинской реформы в начале прошлого века. Тогда это послужило бурному развитию Сибири и Дальнего Востока, привело к росту выпуска в России сельскохозяйственной продукции — такого эффекта можно добиться и сейчас.
Дома для села должны быть быстровозводимыми, производиться на конвейере и сдаваться «под ключ» — с газом, водой, канализацией. У нас имеются отработанные технологии, особенно те, что используются в деревянном домостроении и из клееного бруса, а на рынке можно найти множество типовых экономичных проектов.
Сейчас в опустевших деревнях и селах земельные участки оформлены как «сельскохозяйственные паи», но эти земли могли бы, например, быть выкуплены вновь созданным Земельным банком с большим уставным капиталом. Думаю, вполне можно было бы предложить богатейшим людям России вложить часть своих сверхдоходов в его уставный капитал для инвестиций на селе. Эти средства не пропадут, поскольку будут вложены в земельные ресурсы, и послужат развитию села и исполнению программ поддержки многодетных семей, а значит, будущему России.
Мне представляется актуальным:
- воссоздать села и деревни, которые утратили население, дома, улицы — таких поселений в Татарстане много;
- учредить Земельный банк для инвестиций в развитие села;
- построить и отремонтировать асфальтированные дороги к селам в радиусе 15—20 километров от больших городов;
- разработать проекты территориального планирования территорий этих сел, проекты межевания земельных участков для строительства дешевых домов;
- построить бюджетные дома площадью порядка 80 квадратных метров для многодетных семей в близких к городам селах, где уже есть школьный автобус, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, магазины.
Было бы замечательно, если бы главы районов и сельских поселений, особенно расположенных вблизи городов, проявили инициативу, постарались получить гранты и построили хотя бы небольшое количество недорогих, небольших, но удобных домов для многодетных семей, хотя бы в качестве образца, примера решения проблемы. В этом нет ничего нового, напротив, уже существует опыт других стран.
Также перспективным мне видится строительство домов в СНТ, особенно казанских, тем более что собственники участков в них уже активно строят недорогие жилые дома в качестве альтернативы недоступному жилью в МКД. Делу может помочь участие в этом процессе «реновации» СНТ общественных организаций садоводов — Союза садоводов Татарстана и его районных ячеек.
Остальные составляющие комфортного проживания на селе обеспечат сами жители, как это происходит и сейчас в существующих поселках. Малый бизнес в них развивается, вплоть до заказа и доставки любых продуктов и других товаров. Если в селах будут жить молодые семьи, там будет все, что ими востребовано.
