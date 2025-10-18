«Если в татарстанских селах будут жить молодые семьи, там будет все»

Авторская колонка заслуженного архитектора России Вячеслава Нилова

Фото: Максим Платонов

Предложения известного татарстанского архитектора, заслуженного архитектора РФ Вячеслава Нилова по возрождению села сегодня выглядят как никогда актуальными на фоне дороговизны городского жилья, недоступности ипотеки и отмечаемого экспертами стремления «поколения Z» к переезду в село, являющегося следствием осознанного поиска другого образа жизни — более «медленного» и «настоящего». В авторской колонке в «Реальном времени» архитектор объясняет причины невозможности построения нормальной семейной жизни в городских «человейниках» и предлагает план, позволяющий вернуть село к жизни и одновременно не только обеспечить молодые семьи жильем, но и создать условия для повышения рождаемости.

Болит душа за будущее родины

Мысли, которыми я хочу здесь поделиться с читателями, не претендуют на серьезный анализ— это заметки архитектора, у которого болит душа за будущее своей родины.

Татарстан — часть великой России, на территории которой находится 51 процент мировых запасов черноземов мира. А в нашей республике земли особенно благодатные и плодородные. Но 45 тысяч гектаров таких благодатных земель не заняты в сельскохозяйственном производстве, и это вызывает огромное сожаление.

«До войны в нашем родном селе Бессоново было 460 дворов с населением 3 200 человек, но уже в 1990 году осталось 83 дома с населением 220 человек, а сейчас там всего 46 домов и 91 житель». скриншот мессенджера

Мой отец, Степан Сергеевич Нилов, легендарный руководитель сельского хозяйства республики 35 лет назад в своей книге «О родине, предках, семье» писал, что до войны в нашем родном селе Бессоново Тетюшского района республики было 460 дворов с населением 3 200 человек. Но уже в 1990 году там осталось 83 дома с населением 220 человек, а сейчас — всего 46 домов и 91 житель.

50 лет тому назад в селах жило 43% населения республики, 5 лет назад — 26%, а сейчас только 22% жителей Татарстана! В 406 селах проживет от 10 до 50 человек, в 252 — от 1 до 10 человек. В 47 населенных пунктах население утрачено полностью, их хотят признать ликвидированными.

Около 30% татарстанских сел имеют большой убыток населения. Так складывалась судьба деревень с послевоенного времени — люди уезжали и уезжают на заработки, к лучшей жизни, к образованию. Особенно молодые люди. Их не привлекает работа в современных агрохолдингах, которые никогда не сделают деревню богатой, да и не ставят себе таких целей. Они платят сельским рабочим нищенскую зарплату, развитием деревни не занимаются. Агрохолдинги — это, как правило, городской капитал и городские руководители.

Уровень благоустройства в селах еще очень низок, он не отвечает современным понятиям о комфортной жизни. По результатам исследования Росстата, проведенного 2018 году во всех регионах России, когда были опрошены более 30 тысяч российских домовладений, оказалось, что больше 66,5% сельского населения не имеет доступа к централизованной канализации. Из них 48,1% семей использовали выгребные ямы, а 18,4% не имели канализации вообще.

Уровень благоустройства в селах еще очень низок, он не отвечает современным понятиям о комфортной жизни. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Для сравнения: в Германии уже в 1903 году, согласно данным переписи населения, все дома в сельской местности имели «ватер-клозет»!

Какая же это жизнь в таком селе?

А ведь жить в селе с комфортом для многих было бы счастьем! Живописные окрестности Арска, где берет начало река Казанка, гористые панорамы Лениногорского района, природные ландшафты у санатория «Бакирово», волжские просторы Тетюшского района с селом Бессоново, в каждом районе найдется своя «маленькая Швейцария» — прекрасных мест для жизни в нашей республике не перечесть.

Иметь или не иметь семье квартиру

Остановить процесс запустения сел может строительство в провинции современных, комфортных домов для молодых семей. Свой дом — это совершенно иное качество жизни по сравнению с квартирой в шумных и пыльных каменных джунглях мегаполисов, где даже автомобиль поставить некуда. Кроме того, сегодня многим семьям свое жилье в городе просто не по карману.

В стандартном многоквартирном доме в однокомнатной квартире площадью 37 квадратных метров, будет вынуждена жить семья из двух-трех человек, потому что большего жилья они приобрести после отмены льготной ипотеки не смогут.

В стандартном многоквартирном доме в однокомнатной квартире будет вынуждена жить семья из двух-трех человек, потому что большего жилья они приобрести не смогут. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 2024 году даже при льготной ипотечной ставке в 8% ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру в мегаполисах варьируется от 24,2 тыс. до 46,8 тыс. рублей. После введения рыночной ставки он запредельных размеров, например, в Казани в феврале 2025 года, по публиковавшимся в СМИ данным, он достиг 128,4 тыс. руб. при средней стоимости однокомнатной квартиры 7,49 млн.

И если при льготной ипотеке сроком на 15 лет переплата за 37-метровую квартиру составляла ориентировочно 1,61 млн рублей, то сейчас она достигает 5,8 млн. Как говорится, «думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь».

При этом из 1 117 российских городов более 600 имеют практически нулевой ввод жилья.

Обеспечь доступным жильем — и рождаемость вырастет

В России около 3 миллионов семей, нуждающихся в жилье. Очень большой процент из числа нуждающихся составляют многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов. Только в Казани в настоящее время в очереди на получение муниципального жилья стоят более 11,2 тыс. нуждающихся семей.

Список многодетных семей республики, стоящих в резерве на получение жилищных сертификатов включает 72 семьи, поставленные на учет еще в 2014—2015 годах, — это более 12% многодетных семей РТ.

Только в Казани в настоящее время в очереди на получение муниципального жилья стоят более 11,2 тыс. нуждающихся семей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Этим семьям надо бы уже сейчас оказать внимание, дать льготы наравне с участниками и ветеранами СВО. Построить бы для них небольшие дома — по 80 квадратных метров. Это достаточная площадь для старта: в советские годы трехкомнатная квартира жилой площадью 41—48 и общей 60—70 кв. м была мечтой любой семьи.

Сейчас земли для многодетных выделяют на пустырях в чистом поле, под линиями электропередач, на неудобных для сельскохозяйственного производства территориях без всякой инфраструктуры. Рядом с поселком Кульсеитово, например, 6 лет назад выделили землю под поселок для многодетных на 500 участков. Наверняка на генплане поселка есть и школа, и детский сад, и магазины. Прошло время — выросли дети, построено пять или шесть домов, и все заросло березами, которые самосевом заполонили землю. После дождей вообще не проехать. И как там жить, если еще пять лет назад казанский градоначальник заявил, что «обеспечение коммуникациями, инфраструктурой — это то, что для нас как для муниципалитета является непреодолимой преградой»?

Землю для многодетных выделяют на пустырях в чистом поле, под линиями электропередач, на неудобных для сельскохозяйственного производства территориях без всякой инфраструктуры. скриншот соцсети

А ведь обеспечь государство многодетные и молодые семьи доступным жильем в хорошо обустроенных поселках, селах и деревнях, рождаемость была бы выше!

Как инвестировать в развитие села

Я бы предложил бесхозные земельные участки в селах с уже построенными домами отдать в собственность многодетным семьям по сельской ипотеке в кредит на 51 год, как делалось во времена столыпинской реформы в начале прошлого века. Тогда это послужило бурному развитию Сибири и Дальнего Востока, привело к росту выпуска в России сельскохозяйственной продукции — такого эффекта можно добиться и сейчас.

Дома для села должны быть быстровозводимыми, производиться на конвейере и сдаваться «под ключ» — с газом, водой, канализацией. У нас имеются отработанные технологии, особенно те, что используются в деревянном домостроении и из клееного бруса, а на рынке можно найти множество типовых экономичных проектов.

Сейчас в опустевших деревнях и селах земельные участки оформлены как «сельскохозяйственные паи», но эти земли могли бы, например, быть выкуплены вновь созданным Земельным банком с большим уставным капиталом. Думаю, вполне можно было бы предложить богатейшим людям России вложить часть своих сверхдоходов в его уставный капитал для инвестиций на селе. Эти средства не пропадут, поскольку будут вложены в земельные ресурсы, и послужат развитию села и исполнению программ поддержки многодетных семей, а значит, будущему России.

Мне представляется актуальным:

воссоздать села и деревни, которые утратили население, дома, улицы — таких поселений в Татарстане много;

учредить Земельный банк для инвестиций в развитие села;

построить и отремонтировать асфальтированные дороги к селам в радиусе 15—20 километров от больших городов;

разработать проекты территориального планирования территорий этих сел, проекты межевания земельных участков для строительства дешевых домов;

построить бюджетные дома площадью порядка 80 квадратных метров для многодетных семей в близких к городам селах, где уже есть школьный автобус, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, магазины.

Было бы замечательно, если бы главы районов и сельских поселений, особенно расположенных вблизи городов, проявили инициативу, постарались получить гранты и построили хотя бы небольшое количество недорогих, небольших, но удобных домов для многодетных семей, хотя бы в качестве образца, примера решения проблемы. В этом нет ничего нового, напротив, уже существует опыт других стран.

Также перспективным мне видится строительство домов в СНТ, особенно казанских, тем более что собственники участков в них уже активно строят недорогие жилые дома в качестве альтернативы недоступному жилью в МКД. Делу может помочь участие в этом процессе «реновации» СНТ общественных организаций садоводов — Союза садоводов Татарстана и его районных ячеек.

«Перспективным мне видится строительство домов в СНТ, тем более что собственники участков в них уже активно строят недорогие жилые дома в качестве альтернативы недоступному жилью в МКД. Инна Серова / realnoevremya.ru

Остальные составляющие комфортного проживания на селе обеспечат сами жители, как это происходит и сейчас в существующих поселках. Малый бизнес в них развивается, вплоть до заказа и доставки любых продуктов и других товаров. Если в селах будут жить молодые семьи, там будет все, что ими востребовано.