Артем Батрак: «Может ли Галимов стать лидером «Ак Барса»? Надо понимать, что мы вкладываем в это слово»

Обладатель Кубка Харламова в составе МХК «Спартак» — о роли Артема Галимова в «Ак Барсе» в ближайших сезонах КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный комментатор телеканала «Матч ТВ» Артем Батрак в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделился мнением, сможет ли нападающий Артем Галимов стать полноценным лидером «Ак Барса» в ближайших сезонах КХЛ.

— Может ли Галимов стать полноценным лидером «Ак Барса» в будущем? Тут надо понимать, что мы вкладываем в слово «лидер». Для меня оно глобально. Лидером может быть тот, кто больше всех забивает или отдает. Или, например, капитан команды, тот, кто заводит раздевалку, ведет за собой партнеров. И вот если мы берем понятие лидера в таком смысле, еще раз подчеркну — глобальном, то, на мой взгляд, Артем Галимов им быть не может. По своему характеру Артем — несколько другой человек просто. Он может больше всех забить, может быть лучшим бомбардиром своей команды в сезоне. А вот может ли он вести за собой команду? Это то, к чему, я думаю, ему стоит стремиться. Безусловно, это большая работа над собой, потому что придется менять характер, — отметил Батрак.

По данным «Реального времени», в скором времени Артем Галимов должен подписать новый трехлетний контракт с «Ак Барсом».



Евгений Романов