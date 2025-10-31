Программа долгосрочных сбережений собрала в России более 483 млрд рублей

Сборы по программе в Татарстане превысили 12 млрд рублей, республика занимает первое место в ПФО

Татарстан оказался в числе десяти регионов-лидеров, открывших наибольшее количество договоров в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая стартовала в России с января 2024 года. По данным Центробанка на сентябрь, всего в программе заключено 6,7 млн договоров на общую сумму 483 млрд рублей. Эксперты отмечают, что должного спроса со стороны населения она все-таки не получила — вклады перетянули на себя весь интерес. Однако возможность перевести накопительную пенсию, замороженную с 2014 года на счетах, в ПДС может существенно расширить количество участников программы, не исключают собеседники «Реального времени».

«Приумножь замороженное»

Правительство агитирует россиян активнее присоединяться к Программе долгосрочных сбережений (ПДС) и переводить в нее накопительную пенсию, которая с 2014 года оказалась «замороженной» на счетах в НПФ и СФР. Массовая рассылка с таким призывом пришла пользователям «Госуслуг».

В качестве преимуществ перехода перечисляются возможности самостоятельно определять, как получать выплаты — ежемесячно пожизненно или в течение определенного срока, например в течение пяти лет; передать накопленные в программе средства в наследство, а также полностью снять накопления (но в пределах установленного лимита) по достижении 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. Кроме того, эти сбережения застрахованы государством — в пределах суммы до 2,8 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также участники программы могут рассчитывать на налоговый вычет — от уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тысяч в год. Максимальный размер вычета составляет от 52 до 60 тысяч рублей ежегодно в зависимости от размера доходов участника программы.



ПДС заработала в России с января 2024 года. С ее помощью можно накопить средства, чтобы в будущем потратить их на обучение детей, первый взнос на покупку жилья или использовать как дополнительный доход к пенсии. Негосударственный пенсионный фонд, который выберет гражданин, будет инвестировать средства, а государство обещает софинансировать взносы гражданина в программу. При среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей размер государственного софинансирования будет равен размеру оплаченных взносов, при доходе более 80 тысяч софинансирование составит только половину оплаченных взносов, а при доходе от 150 тысяч — лишь четверть. Максимальный размер софинансирования от государства для всех вкладчиков одинаков — 36 тысяч рублей.

Весьма интересно, что программа позволяет «разморозить» средства накопительной пенсии граждан, которые официально работали в период с 2002 по 2013 год и за которых работодатель платил обязательные страховые взносы. Можно даже не вносить дополнительные добровольные взносы в программу, но тогда не получишь и софинансирование от государства.



С помощью ПДС можно накопить средства, чтобы в будущем потратить их на обучение детей, первый взнос на покупку жилья или использовать как дополнительный доход к пенсии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К программе подключились 35 НПФ

По данным ЦБ РФ по состоянию на 1 сентября 2025 года, количество договоров в программе долгосрочных сбережений достигло 6,7 млн штук, а сумма привлеченных средств — 483 млрд рублей. Основная масса присоединившихся к программе в десяти регионах РФ — Москве, Московской области, Краснодарском крае, Татарстане, Башкортостане, Нижегородской, Свердловской и Самарской областях, Пермском крае и Санкт-Петербурге. Меньше всего вступивших в программу в Чукотском и Ненецком автономных округах.

По данным Нацбанка РТ, на 30 сентября 2025 года в Татарстане заключено более 238 тысяч договоров ПДС. Объем фактических взносов по этим договорам составил свыше 12 млрд рублей. По количеству заключенных договоров и сумме взносов республика занимает первое место в ПФО.

В настоящее время программа доступна в 35 НПФ, однако ее результаты раскрывают не все фонды. «Конфигурация программы позволяет НПФ привлекать новые деньги в систему пенсионных накоплений, а также использовать сформированные по старым правилам накопления как первый взнос в новую систему»,— отмечал гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов.

На 30 сентября 2025 года в Татарстане заключено более 238 тысяч договоров ПДС. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Результат неплохой, но не блестящий»

«По поводу успешности этой программы можно сказать, что в принципе результат уже неплохой, но и не блестящий», — считает аналитик, генеральный директор компании «БизнесДром» Павел Самиев.

По его мнению, на такой результат повлияло много факторов, в том числе и то, что программа выпала на период рекордных ставок по депозитам.

— Так сложилось, что депозитные инструменты с высокой доходностью и со всеми преимуществами депозитов, которые им присущи, выигрывали практически у всех инструментов, в том числе и в качестве формирования «длинных» сбережений и накоплений пенсионного характера. Соответственно, это, конечно, тоже до определенной степени спрос на себя перетянуло, — прокомментировал он.

По его словам, сам он не присоединился к этой программе, но причины не раскрыл.



«То, что теперь можно передать в программу долгосрочных сбережений замороженные средства из НПФ, — очень важная инициатива, — считает аналитик. — Она, кстати, может дать положительный эффект для программы. Это, наверное, один из самых таких важных и позитивных параметров, которые в этой программе сейчас есть».

Было бы, конечно, хорошо еще также добавить туда и страхование жизни и подключить к ней страховщиков, добавляет Самиев: «Мне кажется, это назрело, и, в общем-то, на рынке эти компании уже готовы, и их присоединение тоже сыграло бы положительную роль в развитии этой программы».

Было бы, конечно, хорошо еще также добавить туда и страхование жизни и подключить к ней страховщиков, добавляет Самиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Собственно говоря, в качестве действительно базы для формирования «длинных» денег, пенсионных накоплений и «длинных» сбережений — это действительно программа, которая, наверное, станет базовой, — считает эксперт. — И в целом я вижу, что, несмотря на, может быть, не такие высокие темпы присоединения, все-таки развитие есть. Уже достаточно большая масса людей присоединилась. И, ну, скажем так, понятно, что это в любом случае хорошая программа и инициатива правильная».

Сторонников копить на пенсию без участия государства пока больше

— В такие программы я не верю и удивлен, что кто-то на это вообще подписался. Вся грусть нашего фондового рынка в том, что долгосрочные сбережения могут оказаться очень серьезной потерей денег. По крайней мере, котировки 2008 года в долларах еще долго будут недостижимы для нас на фоне нашей геополитики. Я за то, чтобы все передать человеку самому, — прокомментировал экономист, член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Я доверяю только тому, что есть у меня — на брокерском счете и на депозите. Хотя я понимаю, что в любой момент может случиться провал. Кроме того, считаю, что надо отменить НДФЛ с любых банковских вкладов и с дивидендов тоже, потому что дивиденды платятся из чистой прибыли», — добавил он.

Что касается уже замороженных пенсионных накоплений, которые и так воспринимаются большинством как потерянные деньги, Разуваев соглашается: «Можно попробовать». Но все-таки предлагает делать ставку на собственные сбережения — депозиты, золото и акции. «Сам откладываешь, управляешь и берешь на себя риски. Дай бог, что-то накопишь», — советует эксперт.

— С точки зрения государства можно говорить об определенных успехах. Про население этого пока сказать нельзя, ибо граждане получат сбережения по программе лишь через 15 лет после вступления. Только тогда и можно давать объективную оценку. Пока же очевидно, что государству нужно привлечь больше «длинных» денег населения по известным причинам. И чем больше, тем успешнее программа будет для государства, — прокомментировал главред «Инвойса» Денис Миролюбов.

Миролюбов не присоединился к программе, потому что, как и большинство молодых и почти молодых людей, редко задумывается о том, что будет через «дцать» лет». «Кроме того, люди прекрасно помнят о факте бессрочной заморозки накоплений в 2014 году, хотя государство обещало всего на год», — напомнил он.

Миролюбов не присоединился к программе, потому что, как и большинство молодых и почти молодых людей, редко задумывается о том, что будет через «дцать» лет». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Вступать ли в программу — каждый решает добровольно. Но я не думаю, что программа будет сверхуспешной. Весь прежний опыт действий, которые государство производило с пенсионными накоплениями граждан, вряд ли добавил доверия к пенсионной программе, какой бы она ни была», — резюмировал собеседник издания.



«Так как программа долгосрочных сбережений фактически работает лишь немногим более года, результат, наверное, можно считать в целом неплохим — но все же не выдающимся, на мой взгляд, учитывая, что объем средств населения в банках превышает 60 трлн рублей, а еще, по разным оценкам, 15—18 трлн рублей граждане хранят «под матрасом», — оценивает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Перевод пенсионных накоплений в ПДС имеет смысл. Это позволит сменить свой НПФ на другой, возможно, с более привлекательной стратегией управления капиталом и потенциально более высокой доходностью. Кроме того, при переводе пенсионных средств в ПДС сроки и условия их выплаты будут назначаться самим гражданином, то есть получается большая свобода в распоряжении ими, — прокомментировал он.

Более выгодным перевод пенсионных средств будет для относительно молодых людей, у которых уже есть некоторый капитал в системе ОПС — они раньше получат доступ к своим деньгам.

«Присоединяться к ПДС или нет — каждый должен решать сам. Но при этом надо осознавать, что деньги «замораживаются» на весьма продолжительный срок, в течение которого могут произойти какие-то новые существенные экономические, геополитические или другие шоки, с возможным обесценением накоплений, — предупреждает Додонов. — Нельзя также исключать новых инициатив властей по реформированию сферы долгосрочных сбережений в рамках какой-нибудь очередной «пенсионной реформы», которые вновь окажутся не на пользу людям».

Кроме того, следует учитывать и статистику доходности НПФ, которые управляют средствами участников ПДС. Из-за ограниченности инструментов инвестирования для НПФ доходность их портфелей на продолжительном промежутке времени в среднем оказывалась лишь немного выше официальной инфляции, а если учесть комиссии за управление — то ниже нее, отметил аналитик.