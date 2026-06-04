«Не знаю, не помню»: суд Казани допросил отставного подполковника Следкома Мустафина

Давление на обвиняемого он отрицал, но уточнять детали его задержания и освобождения не стал

Марсель Мустафин. Фото: предоставлено Сергеем Кощеевым

С четвертой попытки казанский суд смог допросить бывшего начальника следственного отдела по Приволжскому району Казани Марселя Мустафина. Накануне он не дошел до зала заседаний, увидев журналистов. Но сегодня прокуратуре удалось обеспечить явку отставного подполковника, лично возбуждавшего рассматриваемое дело о субсидиях для предпринимателей в феврале 2022 года, сообщает корреспондент «Реального времени».

Допрос продолжался чуть более получаса, но оказался малосодержательным. Поскольку в ответ на вопросы адвоката Елены Гильмитдиновой, подсудимого экс-пиарщика «Бизнес онлайна», владельца ООО «Корпорация права» Анвара Айнутдинова и судьи Артема Идрисова пенсионер Следкома отвечал: «Не знаю», «Не помню», «Нужно поднять дело». После чего вместо конкретного ответа делился ссылками на процессуальные нормы в действиях следствия и рассуждениями о том, какая практика сложилась за годы его работы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В частности, не прозвучали ответы на вопросы, по какой причине к уголовному делу не был приобщен самый первый допрос Айнутдинова, где он отрицал вину и отказывался от дачи показаний, и почему вообще отдел по Приволжскому району взялся расследовать предполагаемые хищения на территории Вахитовского, где находятся и Фонд поддержки предпринимателей, и Минэкономики Татарстана, и ранее находился офис экспертов проекта «Проверенный бизнес».

Также не последовало объяснений, почему постановление об избрании Айнутдинову подписки о невыезде Мустафин, согласно материалам дела, вынес за сутки до освобождения этого фигуранта из полицейского изолятора временного содержания. Сам обвиняемый, напомним, настаивает — на него было оказано давление путем задержания в 5 часов утра по экономическому делу прошлых лет, путем дезинформации о якобы полученных признаниях экспертов проекта и, наконец, путем склонения к подписанию составленного следствием протокола показаний, которых он не давал, — в обмен на ту самую подписку о невыезде.

Анвар Айнутдинов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На прямой вопрос судьи: «Какие-либо условия для избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Вами высказывались, выставлялись ли стороне защиты, либо ему самому?» — свидетель Марсель Мустафин отвечал с оговорками:

— Очень сильно сомневаюсь, что были какие-то условия... Думаю, нет... Я не помню конкретно... Не могу ответить, потому что я реально не помню суть нашего диалога с ним. Но, исходя из практики, которая существовала при мне, если ко мне заходили [подозреваемые, обвиняемые], я просто консультировал, то есть обговаривал возможность маневров следователей... Есть такое понятие, как «тактика следствия», и следователь в принципе свободен в действиях в рамках незапрещенной уголовно-процессуальной деятельности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Какое-либо давление при производстве предварительного расследования по уголовному делу на Айнутдинова вы оказывали? — прозвучал еще один вопрос председательствующего.

— Мной, как руководителем органа, за время следствия и процессуальной проверки и кем-либо из следователей давления на кого-либо не оказывалось, — последовал тщательно подобранный ответ.

Напомним, ходатайство о вызове Мустафина на допрос суд удовлетворил еще в марте. Вопросы к нему появились после допроса обвиняемого Анвара Айнутдинова, заявившего о давлении.

Айнутдинова в данный момент обвиняют в мошенничестве на 7,3 млн рублей в рамках работы по проекту консультационной поддержки предпринимателей Татарстана «Проверенный бизнес», который презентовали в 2017-м глава Минэкономики и зампрокурора Татарстана. На допросе Айнутдинов заявил о полной невиновности и о том, что после угроз и обмана со стороны силовиков подписал показания, которые за него написал следователь.

Сергей Кощеев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ранее такую же позицию в суде о давлении высказал первый редактор портала «Проверенный бизнес» и экс-главред «Реального времени» Сергей Кощеев, чье преследование по этому делу было прекращено после травмы на СВО.

Что касается Марселя Мустафина, то он на фоне прокурорской проверки доходов и расходов перевелся на службу в Нижний Новгород и оставил ее до того, как решение казанского суда по антикоррупционному иску прокурора Татарстана вступило в силу. Доказать законность источников приобретения квартиры в Турции и ряда других активов в Казани — всего на 30,8 млн рублей — подполковник не смог. Изъятый в доход государства Lexus уже продан с торгов, недвижимость проходит процедуру оценки.

Именно следователь Мустафин по материалам проверки БЭП выдвинул версию о недостоверных данных в отчетах о консультациях предпринимателей экспертами из числа ветеранов Роспотребнадзора, ФНС, Трудовой инспекции, Госпожнадзора и других инстанций, которые представлялись в Фонд поддержки предпринимательства РТ. При этом предполагаемый потерпевший, фонд, с заявлением о преступлении не обращался, а в суде представитель ФПП четко заявляла — никаких нареканий по поводу неоказания услуг либо их качества в рамках проекта «Проверенный бизнес» к заказчику не поступало, ущерб в ФПП и министерстве не выявляли, о якобы совершенном преступлении узнали... из текста обвинения.