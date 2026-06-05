Глава Верхнеуслонского района РТ — жителям «сползающих» в Волгу Ключищ: «Вы зачем народ будоражите?»

Жители Верхнеуслонского района второй месяц жалуются на масштабную просадку грунта на волжском склоне, величина которой, по их словам, приближается к 3 метрам

Фото: Реальное время

Геологическая проблема в Ключищах: в апреле на дороге между частными участками, на территории нескольких участков на улице Волжской образовался провал, растянувшийся на несколько сотен метров и дошедший до пристани. Поверхность земли продолжает опускаться, в начале июня глубина расщелины достигла 2,7 м. Сельчане говорят, что газопровод поврежден, есть подозрение, что нарушена целостность водопровода, в разлом «ушла» одна из опор ЛЭП, а местные жители в ответ на обращения получают отписки. О перспективах развития опасной ситуации, о том, как собственники участков с красивым видом на Волгу могли своими действиями создать району проблему, и об аналогичных злоключениях глэмпинга «Камский трофей» читайте в «Реальном времени».

«Ничего конкретного о дальнейших планах мы не услышали»

В апреле, после схода снега, жители домов на улице Волжской и владельцы дач в СНТ «Идел» в Ключищах оказались в западне: грунтовая дорога по улице Волжской разломилась на две части и половина ее опустилась на полметра вниз. Глубокие разломы появились и на участке Станислава и Ирины Филимончевых — на границе с дорогой вдоль забора и поблизости от дома.

В апреле, после схода снега, жители домов на улице Волжской и владельцы дач в СНТ «Идел» в Ключищах оказались в западне. Инна Серова / realnoevremya.ru

С момента появления первых трещин прошло около полутора месяцев, грунт продолжает опускаться. Супруги ведут ежедневное наблюдение за глубиной разлома — сейчас, по их данным, она превысила 2,7 метра.

— Несколько дней глубина разлома была 2,6 м, а сегодня стала уже 2,7, — рассказал Станислав Филимончев. — Дважды к нам приезжал глава района Евгений Варакин — сразу после того, как грунт начал опускаться, и в конце мая. Приезжали сотрудники МЧС, сотрудники Минэкологии. За моим участком поврежден газопровод — у нас газ есть, дальше дома от газопровода отключили. Сегодня, наконец, участок водопровода, который проходил в месте разлома и, по нашим предположениям, мог быть поврежден и дать течь, отключили, проложили временный трубопровод — по поверхности земли. Рядом с моим забором вместе с грунтом на 2 метра опустился столб. Представители электросетей приезжают раз в неделю, осматривают его, но мер по переносу проводов не принимают — говорят, что столб надежно защемлен в земле.

Глубина разлома достигла уже 2,7 метра, рассказал Станислав Филимончев. скриншот сообщения e.mail

— Как только образовался провал, мы, жители, обратились к властям Верхнеуслонского района, в МЧС, в Роспотребнадзор, но это ничего не дало, — рассказала «Реальному времени» Гузель Камалова. — К нам приезжал глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин, осмотрел разломы в грунте, ничего конкретного о дальнейших планах мы от него не услышали. Остальные ведомства переслали наши обращения в район. Мы просили сделать хотя бы нормальный спуск к пристани — лесенку в три ступеньки, ведь сейчас из-за разлома там надо в прямом смысле карабкаться по отвесной стенке полметра высотой. 21 мая мне в ответ на обращение в официальной группе Речного порта в соцсети сообщили, что «ситуация уже в работе», и до сих пор ничего не сделали. Люди, особенно пожилые, каждый день рискуют получить переломы!

«Зафиксирован опасный экзогенный геологический процесс»

Глава Верхнеуслонского района РТ Евгений Варакин на запрос «Реального времени» о том, какие меры приняты и планируются в связи с возникновением опасной для жизни и здоровья жителей Ключищ ситуации, не ответил. А приехав в Ключищи на встречу, которую освещали журналисты, и вовсе предъявил жителям претензию — дескать, зря они поднимают шум: «Вы зачем народ будоражите?»

Глава Верхнеуслонского района РТ Евгений Варакин на встрече с жителями Ключищ предъявил им претензию: «Вы зачем народ будоражите?» скриншот видео с канала ТНВ

В МЧС РТ в ответ на интернет-обращение жителей Ключищ сообщили, что оно передано на рассмотрение в Центр кризисных ситуаций. Корреспонденту «Реального времени» в министерстве сообщили, что решение проблемы в Ключищах не входит в их полномочия — это задача органов местного самоуправления.

— В связи с обращением главы Верхнеуслонского муниципального района в адрес Министерства экологии и природных ресурсов РТ 6 мая 2026 года в 10:00 по адресу с. Ключищи, ул. Волжская, д. 57 было организовано выездное совещание, — рассказали изданию в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. — Специалистами ГБУ «НПО Геоцентр РТ» зафиксирован опасный экзогенный геологический процесс с последующим описанием и выдачей геологического заключения. На основании выданного геологического заключения исполком района и соответствующие службы должны проводить все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Геология и механика катастрофы

Главный геолог ГБУ «НПО Геоцентр РТ» Раис Тухватуллин рассказал «Реальному времени», что, по мнению специалистов учреждения, причиной ЧП в Ключищах стали капризы климата:

— В зимний период выпало большое количество осадков, снег лег на непромерзшую землю, в результате, когда началась оттепель, вода пошла не по поверхности земли, как бывает обычно: стекает по замерзшей земле, а быстро ушла в землю — и водоносные горизонты сильно насытились. Название Ключищ связано с большим количеством бьющих там ключей — выходов подземных вод. Обычно излив воды в них происходит свободно, а тут возникла нагрузка на грунты, началось их водонасыщение. И ставшие тяжелыми от воды аллювиальные, то есть состоящие из обломочных пород, грунты на склонах, которые легко впитывают воду и при этом не сцементированы, «потекли» по нижнему слою, по глинам. В результате произошло смещение.

Раис Тухватуллин подчеркнул: в данном случае, учитывая геологическое строение берега в Ключищах, речь не идет о чисто химическом вымывании карстовых водорастворимых пород, а о карстово-суффозионном вымывании — по большей части механическом.

— К тому же, если посмотреть на ретроспективные спутниковые снимки, можно предположить, что в этом месте ранее уже образовался оползень, и в итоге друг на друга наложились сразу несколько факторов. Грунты уже были ослаблены, а подземные воды не нашли нормального истечения — и случился суффозионный вынос, потому что грунты не выдержали нагрузки, — добавил он.

Красивый вид и опасные стоки

Особое внимание Раис Тухватуллин обратил на то, что на склонах берега, где это произошло, ранее, судя по снимкам из космоса, росли деревья, которые и держали склон, и «армировали», и «высушивали» грунт. Но за последние 2—3 года жители начали активное строительство на склоне, деревья убрали, что поспособствовало подвижкам грунта.

«Люди часто хотят, чтобы у них вид был красивым, на Волгу, поэтому строят дома на склонах». Инна Серова / realnoevremya.ru

Специалист считает, что стабилизировать ситуацию в Ключищах можно, лишь имея четкое понимание, откуда поступает вода — идет ли насыщение верхних водоносных горизонтов с полей или дело в подземных источниках. Если речь о поверхностных водах, то надо решать проблему вывоза снега, отвода ливневых и талых вод. Это решается устройством дренажа, хотя бы вдоль улиц. Кроме того, имеет смысл ограничить техногенный фактор:

— Люди часто хотят, чтобы у них вид был красивым, на Волгу, поэтому строят дома на склонах, а получается то, что получается, потому что у нас в Татарстане склоны неустойчивые.

А замдиректора по геологии ООО «Казинжгео» Денис Изотов говорит, что в подобных местах, где прогрессируют карстовые процессы, во избежание таких происшествий следует ограничивать застройку.

— Мероприятия по предотвращению таких просадок там, где дома уже стоят, должны проектироваться после детального изучения ситуации. Но это дорогостоящие мероприятия, для дачников это будет дорого. Однако они могут также принять меры, чтобы ситуация не усугублялась — не сливать на грунт стоки из своих бань, септиков, чтобы не происходило дальнейшего размытия и не растворялись карстовые породы. Такие стоки представляют серьезную угрозу: это не просто вода, а агрессивные растворы современных моющих средств.

Опыт «Камского трофея»

История, когда «земля уходит из-под ног», вернее, из-под построек на берегах, из-за особенностей «геологии», для Татарстана не редкость. Один из самых впечатляющих случаев — с глэмпингом «Камский трофей» в Камском Устье, во время строительства которого в 2021 году произошло обрушение грунта, обнажившее старый некрополь. Тогда же глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов рассказал «Реальному времени» о планах берегоукрепления. А в 2023 году «Камский трофей» едва не стал «законной добычей» реки — его владельцы рассказывали тогда журналистам, что глэмпинг пришлось закрыть, поскольку он в прямом смысле сползал в Волгу.

Во время строительства глэмпинга «Камский трофей» в 2021 году произошло обрушение грунта, обнажившее старый некрополь. скриншот сайта thekamsky.ru

Претензии владелец глэмпинга — компания ООО «Инновация», принадлежащая супруге Андрея Закамского, экс-владельца строительной компании «Эталон», выступавшей застройщиком другого «сползшего» объекта — трассы лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирном, — предъявила к ГИСУ РТ, проектировщикам и исполнителям проекта берегоукрепления (ООО «ПЦ Град» и ООО «Аркада Строй Универсал») на этом участке Куйбышевского водохранилища. Однако Арбитражный суд РТ не удовлетворил иск глэмпиньеров о возмещении в солидарном порядке ущерба, причиненного имуществу компании в «Камском трофее» стоимостью 8,2 млн рублей. ООО «Инновация» подало апелляцию на это решение, однако впоследствии от дальнейшей борьбы отказалось.

Владелец глэмпинга — компания ООО «Инновация», принадлежащая супруге Андрея Закамского, экс-владельца строительной компании «Эталон», выступавшей застройщиком другого «сползшего» объекта — трассы лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирном. Инна Серова / realnoevremya.ru

В 2024 году собственник «поехавшего» в Волгу земельного участка, на котором стоит глэмпинг компании Людмилы Закамской, казанский предприниматель Марсель Газизов обратился в Советский райсуд Казани с исковым заявлением к ГИСУ РТ, ООО «Аркада Строй Универсал» и ООО «ПЦ Град» о приостановлении строительных работ на объекте «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у п.г.т. Камское Устье» и возмещении в солидарном порядке материального ущерба, причиненного расположенному на его земельном участке имуществу, который оценил в 92,4 млн рублей. Дело было передано по подсудности — в Арбитражный суд РТ, а там его приостановили до вступления в законную силу решения по делу о возмещении 8,2 миллиона.

В марте 2026 года рассмотрение дела было возобновлено, а Газизов почти втрое снизил исковые требования — до 35,7 млн. Суд отложил разбирательство до 23 июня 2026 года.