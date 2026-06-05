Глава Верхнеуслонского района РТ — жителям «сползающих» в Волгу Ключищ: «Вы зачем народ будоражите?»
Жители Верхнеуслонского района второй месяц жалуются на масштабную просадку грунта на волжском склоне, величина которой, по их словам, приближается к 3 метрам
Геологическая проблема в Ключищах: в апреле на дороге между частными участками, на территории нескольких участков на улице Волжской образовался провал, растянувшийся на несколько сотен метров и дошедший до пристани. Поверхность земли продолжает опускаться, в начале июня глубина расщелины достигла 2,7 м. Сельчане говорят, что газопровод поврежден, есть подозрение, что нарушена целостность водопровода, в разлом «ушла» одна из опор ЛЭП, а местные жители в ответ на обращения получают отписки. О перспективах развития опасной ситуации, о том, как собственники участков с красивым видом на Волгу могли своими действиями создать району проблему, и об аналогичных злоключениях глэмпинга «Камский трофей» читайте в «Реальном времени».
«Ничего конкретного о дальнейших планах мы не услышали»
В апреле, после схода снега, жители домов на улице Волжской и владельцы дач в СНТ «Идел» в Ключищах оказались в западне: грунтовая дорога по улице Волжской разломилась на две части и половина ее опустилась на полметра вниз. Глубокие разломы появились и на участке Станислава и Ирины Филимончевых — на границе с дорогой вдоль забора и поблизости от дома.
С момента появления первых трещин прошло около полутора месяцев, грунт продолжает опускаться. Супруги ведут ежедневное наблюдение за глубиной разлома — сейчас, по их данным, она превысила 2,7 метра.
— Несколько дней глубина разлома была 2,6 м, а сегодня стала уже 2,7, — рассказал Станислав Филимончев. — Дважды к нам приезжал глава района Евгений Варакин — сразу после того, как грунт начал опускаться, и в конце мая. Приезжали сотрудники МЧС, сотрудники Минэкологии. За моим участком поврежден газопровод — у нас газ есть, дальше дома от газопровода отключили. Сегодня, наконец, участок водопровода, который проходил в месте разлома и, по нашим предположениям, мог быть поврежден и дать течь, отключили, проложили временный трубопровод — по поверхности земли. Рядом с моим забором вместе с грунтом на 2 метра опустился столб. Представители электросетей приезжают раз в неделю, осматривают его, но мер по переносу проводов не принимают — говорят, что столб надежно защемлен в земле.
— Как только образовался провал, мы, жители, обратились к властям Верхнеуслонского района, в МЧС, в Роспотребнадзор, но это ничего не дало, — рассказала «Реальному времени» Гузель Камалова. — К нам приезжал глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин, осмотрел разломы в грунте, ничего конкретного о дальнейших планах мы от него не услышали. Остальные ведомства переслали наши обращения в район. Мы просили сделать хотя бы нормальный спуск к пристани — лесенку в три ступеньки, ведь сейчас из-за разлома там надо в прямом смысле карабкаться по отвесной стенке полметра высотой. 21 мая мне в ответ на обращение в официальной группе Речного порта в соцсети сообщили, что «ситуация уже в работе», и до сих пор ничего не сделали. Люди, особенно пожилые, каждый день рискуют получить переломы!
«Зафиксирован опасный экзогенный геологический процесс»
Глава Верхнеуслонского района РТ Евгений Варакин на запрос «Реального времени» о том, какие меры приняты и планируются в связи с возникновением опасной для жизни и здоровья жителей Ключищ ситуации, не ответил. А приехав в Ключищи на встречу, которую освещали журналисты, и вовсе предъявил жителям претензию — дескать, зря они поднимают шум: «Вы зачем народ будоражите?»
В МЧС РТ в ответ на интернет-обращение жителей Ключищ сообщили, что оно передано на рассмотрение в Центр кризисных ситуаций. Корреспонденту «Реального времени» в министерстве сообщили, что решение проблемы в Ключищах не входит в их полномочия — это задача органов местного самоуправления.
— В связи с обращением главы Верхнеуслонского муниципального района в адрес Министерства экологии и природных ресурсов РТ 6 мая 2026 года в 10:00 по адресу с. Ключищи, ул. Волжская, д. 57 было организовано выездное совещание, — рассказали изданию в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. — Специалистами ГБУ «НПО Геоцентр РТ» зафиксирован опасный экзогенный геологический процесс с последующим описанием и выдачей геологического заключения. На основании выданного геологического заключения исполком района и соответствующие службы должны проводить все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей.
Геология и механика катастрофы
Главный геолог ГБУ «НПО Геоцентр РТ» Раис Тухватуллин рассказал «Реальному времени», что, по мнению специалистов учреждения, причиной ЧП в Ключищах стали капризы климата:
Раис Тухватуллин подчеркнул: в данном случае, учитывая геологическое строение берега в Ключищах, речь не идет о чисто химическом вымывании карстовых водорастворимых пород, а о карстово-суффозионном вымывании — по большей части механическом.
— К тому же, если посмотреть на ретроспективные спутниковые снимки, можно предположить, что в этом месте ранее уже образовался оползень, и в итоге друг на друга наложились сразу несколько факторов. Грунты уже были ослаблены, а подземные воды не нашли нормального истечения — и случился суффозионный вынос, потому что грунты не выдержали нагрузки, — добавил он.
Красивый вид и опасные стоки
Особое внимание Раис Тухватуллин обратил на то, что на склонах берега, где это произошло, ранее, судя по снимкам из космоса, росли деревья, которые и держали склон, и «армировали», и «высушивали» грунт. Но за последние 2—3 года жители начали активное строительство на склоне, деревья убрали, что поспособствовало подвижкам грунта.
Специалист считает, что стабилизировать ситуацию в Ключищах можно, лишь имея четкое понимание, откуда поступает вода — идет ли насыщение верхних водоносных горизонтов с полей или дело в подземных источниках. Если речь о поверхностных водах, то надо решать проблему вывоза снега, отвода ливневых и талых вод. Это решается устройством дренажа, хотя бы вдоль улиц. Кроме того, имеет смысл ограничить техногенный фактор:
— Люди часто хотят, чтобы у них вид был красивым, на Волгу, поэтому строят дома на склонах, а получается то, что получается, потому что у нас в Татарстане склоны неустойчивые.
А замдиректора по геологии ООО «Казинжгео» Денис Изотов говорит, что в подобных местах, где прогрессируют карстовые процессы, во избежание таких происшествий следует ограничивать застройку.
Опыт «Камского трофея»
История, когда «земля уходит из-под ног», вернее, из-под построек на берегах, из-за особенностей «геологии», для Татарстана не редкость. Один из самых впечатляющих случаев — с глэмпингом «Камский трофей» в Камском Устье, во время строительства которого в 2021 году произошло обрушение грунта, обнажившее старый некрополь. Тогда же глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов рассказал «Реальному времени» о планах берегоукрепления. А в 2023 году «Камский трофей» едва не стал «законной добычей» реки — его владельцы рассказывали тогда журналистам, что глэмпинг пришлось закрыть, поскольку он в прямом смысле сползал в Волгу.
Претензии владелец глэмпинга — компания ООО «Инновация», принадлежащая супруге Андрея Закамского, экс-владельца строительной компании «Эталон», выступавшей застройщиком другого «сползшего» объекта — трассы лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирном, — предъявила к ГИСУ РТ, проектировщикам и исполнителям проекта берегоукрепления (ООО «ПЦ Град» и ООО «Аркада Строй Универсал») на этом участке Куйбышевского водохранилища. Однако Арбитражный суд РТ не удовлетворил иск глэмпиньеров о возмещении в солидарном порядке ущерба, причиненного имуществу компании в «Камском трофее» стоимостью 8,2 млн рублей. ООО «Инновация» подало апелляцию на это решение, однако впоследствии от дальнейшей борьбы отказалось.
В 2024 году собственник «поехавшего» в Волгу земельного участка, на котором стоит глэмпинг компании Людмилы Закамской, казанский предприниматель Марсель Газизов обратился в Советский райсуд Казани с исковым заявлением к ГИСУ РТ, ООО «Аркада Строй Универсал» и ООО «ПЦ Град» о приостановлении строительных работ на объекте «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у п.г.т. Камское Устье» и возмещении в солидарном порядке материального ущерба, причиненного расположенному на его земельном участке имуществу, который оценил в 92,4 млн рублей. Дело было передано по подсудности — в Арбитражный суд РТ, а там его приостановили до вступления в законную силу решения по делу о возмещении 8,2 миллиона.
В марте 2026 года рассмотрение дела было возобновлено, а Газизов почти втрое снизил исковые требования — до 35,7 млн. Суд отложил разбирательство до 23 июня 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».