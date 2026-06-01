25 июн 2026

Круглый стол «Где открываться будем? «Ресторанно-географические» тренды в 2026 году»

Круглый стол «Где открываться будем? «Ресторанно-географические» тренды в 2026 году»

25 июня редакция интернет-газеты «Реальное время» организует круглый стол на тему «Где открываться будем? «Ресторанно-географические» тренды в 2026 году»

На мероприятии соберутся представители ресторанного бизнеса Казани. Побеседуем о том, какие требования выдвигают рестораторы к локациям, в каких географических точках и в каких типах помещений они готовы открывать новые заведения и почему на гастрономической карте Казани до сих пор остаются белые пятна. Отдельной строкой обсудим бизнес-аспекты размещения ресторана в объектах культурного наследия.

Темы к обсуждению:

  1. Как выглядят главные требования ресторатора к помещению и насколько в принципе Казань насыщена потенциальными лотами под успешные заведения?
  2. Насколько хлопотно и дорого открываться в зданиях-объектах ОКН? С одной стороны, это привлечет поток посетителей, с другой — налагает множество ограничений. Что происходит в таких ресторанах вне туристического сезона?
  3. Эконмические и маркетинговые аспекты открытия ресторана в знаковых объектах, где трафик уже сформирован, но за счет других активностей. Пример — ресторан Сайяр в новом здании театра Камала.
  4. Центр или окраина: выгодно ли открывать рестораны и кафе за пределами туристического центра? Как развивается практика «децентрализации» в Казани?
  5. На какие характеристики локации вы обращаете внимание, размышляя, не открыть ли в ней ресторан? Какие районы Казани, на ваш взгляд, будут благоприятными с точки зрения развития новых ресторанных кластеров?
  6. Продолжая обсуждение предыдущего вопроса: как зависит от географии тематическая направленность и концепция ресторана? Обращаете ли вы на это внимание?

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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