Круглый стол «Где открываться будем? «Ресторанно-географические» тренды в 2026 году»

25 июня редакция интернет-газеты «Реальное время» организует круглый стол на тему «Где открываться будем? «Ресторанно-географические» тренды в 2026 году»
На мероприятии соберутся представители ресторанного бизнеса Казани. Побеседуем о том, какие требования выдвигают рестораторы к локациям, в каких географических точках и в каких типах помещений они готовы открывать новые заведения и почему на гастрономической карте Казани до сих пор остаются белые пятна. Отдельной строкой обсудим бизнес-аспекты размещения ресторана в объектах культурного наследия.
Темы к обсуждению:
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