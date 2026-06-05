Прокуроры обязали фирму из Нурлата выплатить более 1 млн долгов по зарплатам

Девять сотрудников не получали деньги за работу три месяца

Прокуроры Татарстана заставили компанию из Нурлата погасить задолженность по зарплатам, превышающую 1 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в период с февраля по апрель девять сотрудников нефтегазосервисной компании не получали зарплату, что привело к образованию задолженности в указанной сумме.

После получения обращения от работников была проведена проверка, в результате которой в отношении работодателя было возбуждено административное дело и вынесено представление об устранении нарушений. В конечном счете компания полностью выплатила долг перед своими сотрудниками.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о 30%-ном росте зарплат в российской экономике за пять лет.

Никита Егоров