Дьякова уже в Париже, Минаков будет биться за путевку на чемпионат Европы

В Казани стартует отборочный чемпионат России по плаванию

Фото: Реальное время

6 июня в казанском Дворце водных видов спорта стартует чемпионат России по плаванию, который станет отборочным на чемпионат Европы в Париже. Что ожидать от турнира — в превью «Реального времени».

В сборной Татарстана четыре претендента на медали

На суперспринте в число финалистов может попасть Андрей Минаков (50 метров баттерфляем, 100 метров брассом и вольным стилем), а также Дина Кирамова (баттерфляй) и Ралина Гилязова (брасс).

Коронка татарстанского плавания — 200 метров вольным стилем — сейчас не так успешна. Вначале мужчины покинули число фаворитов, затем и девушки, хотя Анастасия Колпакова и Камиля Гиниятова могут побороться за место в финале, а в эстафете еще и за медали. А вот в плавании на 200 метров баттерфляем Колпакова входит в число фаворитов, как и альметьевец Эдуард Валиахметов в комплексном плавании.

Любопытно, что на длинных дистанциях ситуация получше. На 400 метров вольным стилем в числе фаворитов блистательная Софья Дьякова, плюс Колпакова и Анастасия Чернышова. В дистанции на 400 метров комплексным плаванием можно рассчитывать на Ярослава Соколовского, Карину Акинову и ту же Чернышову. Наконец, на 800 метров на место в финале будет претендовать Маргарита Вазыхова.

Участие Дьяковой только на 400 метров, возможно, объясняется тем, что она уже выполнила норматив, необходимый для попадания на чемпионат Европы плюс на первенство Европы среди юниоров. Отбор проходил по итогам апрельского Кубка России в Санкт-Петербурге. В сборную уже попали все лидеры: Климент Колесников, Егор Корнев и Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Евгения Чикунова — в общей сложности 20 пловцов. Тот же Андрей Минаков своим стартом будет выполнять двойную задачу — завоевание медалей и отбор на чемпионат Европы, хотя его наставник Алексей Кузнецов отмечал, что процесс его подготовки заточен под чемпионат мира на короткой в воде в декабре 2026 года.

Брасс с Евгенией Чикуновой и Юлией Ефимовой традиционно сильнейший стиль у российских пловчих. Реальное время / realnoevremya.ru

Простартовка для иностранцев

В субботу, 6 июня, в 16:20 после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Показательно, что он впервые заявил о себе в Казани, только в открытом бассейне во время чемпионата мира 2015 года, став бронзовым призером. Все остальные соперники уже закончили, последним бассейн покинул американец Райан Мерфи, доплывший до олимпийского Парижа в 2024-м, когда у Рылова родилась дочь. Его соотечественник Тайлер Клэри успел перейти из плавания в автомобильный спорт. Рылов же заканчивает накануне своего 30-летия.



В числе участников предстоящего чемпионата России будет более десятка сербов и один белорус. Если говорить о спортсменах из Сербии, то среди них особого внимания заслуживает Лука Чавич, которого называют восходящей звездой мирового плавания. Лука, которому 22 апреля исполнилось 16 лет, побил рекорды Фелпса среди юниоров до 16 лет как на дистанции 200, так и на 400 метров вольным стилем. Любители плавания могут вспомнить, что у сербов уже был пловец с подобной фамилией — знаменитый Милорад Чавич, который стал вице-чемпионом Олимпиады в Пекине, где он уступил вышеназванному Фелпсу, а до того стал чемпионом Европы, установив континентальный рекорд на неолимпийской дистанции 50 метров баттерфляем. После чего пришел на церемонию награждения в майке с надписью «Косово — это Сербия».

В данном случае Чавичи однофамильцы, оба родившиеся в Калифорнии. Ныне выступающий Лука учится в средней школе в Плезантоне, штат Калифорния, представляя сербский клуб «Врачар» из Белграда. Тем не менее даже рекордные результаты на юниорском уровне не выводят его в число фаворитов российского чемпионата, а вот его соотечественник и конкурент на дистанции 200 метров вольным стилем Никола Симич может отобраться в финал на полторашке.

Кстати, на Кубке России вне зачета стартовали пловцы Белоруссии (Даниил Бученков, внук советской пловчихи Эльвиры Васильковой, Григорий Пекарский, Илья Шиманович), Афганистана, Узбекистана.

Спина — это коронка мужской части сборной. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Победим вместе»

Все познается в сравнении, и пловцы трех стран на Кубке России, и двух стран на чемпионате страны — это мизерное количество по сравнению с тем, что могло бы быть. Тем более что от Белоруссии мы сможем увидеть только одного пловца — Романа Ханевского, участие которого может быть вызвано личными мотивами. Для сравнения: среди участников X всероссийского турнира Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе» для спортсменов с синдромом Дауна, который проходил в минувшие выходные в казанском бассейне «Буревестник», выступали представители все той же Белоруссии и Казахстана. Медали и грамоты им вручали наши легенды плавания Михаил Вековищев, Сергей Фесиков, Антон Чупков и все тот же Рылов. Среди участников была Божена Гаража из Ростова-на-Дону, пример медийной раскрученности и собственной вовлеченности в активную жизнь, вдохновляет многих детей, страдающих синдромом Дауна.

На самих соревнованиях, на которых побывал и корреспондент «Реального времени», было большое количество участников, включая самые дальние регионы страны, такие как Дальний Восток, что помогло составить достаточно много эстафетных команд. Все просто: стартов немного, люди готовы ехать с «края света», иными словами «не зажрались», с чем иногда приходится сталкиваться в профессиональном спорте. Недаром ректор Поволжского университета спорта Рафис Бурганов говорил, что «сегодня у нас так много достойных, что еще выбирают: буду — не буду...», имея в виду участие в стартах.

Старт в Казани — финиш в Париже. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Дуализм российского спорта

Сейчас пловцов будет тревожить вопрос с выходом на пик формы или ее сохранением. Стартовав в Казани 6 июня, им необходимо будет сохранить кондиции до начала августа, чтобы как можно успешнее выступить на чемпионате Европы в Париже. Футбольный чемпионат мира логично сдвинул на конец лета два комплексных старта — чемпионаты Европы пловцов и легкоатлетов. И в нашем конкретном случае это облегчит путь к медалям условным Ноа Понте из Швейцарии, румыну Давиду Поповичу или Диого Рибейро из Португалии, у которых вообще нет конкуренции на родине и они спокойно могут подводить форму к главным стартам.

Российские «водоплавающие» находятся в авангарде в плане возвращения на международные старты вместе с борцами (бронза представительницы Казани Светланы Липатовой на ЧЕ-2026 в Тиране), что неудивительно, поскольку руководство тамошних федераций находилось в плотном сотрудничестве с нашим. Скорее приятно удивляет тот факт, что возвращение на международную арену состоялось у гребцов и штангистов (5-е место челнинца Зульфата Гараева на ЧЕ-2026 в Батуми), поскольку они первыми попали под гильотину отстранения от международных стартов еще со времен Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. С другой стороны, очередной старт на международной арене наших тхэквондистов в немецком Мюнхене прошел без нас — Германия не дала въездные визы. Хотя в прошлом году россияне участвовали и на чемпионате Европы в Сербии, и на чемпионате мира в Китае. Мировой спорт уверенно входит в зону турбулентности, когда для спортсменов нашей страны нет никаких гарантий для участия в международных стартах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Например, нет никаких подвижек с возвращением футболистов, которые уже пропустили два чемпионата мира и близки к пропуску второго ЧЕ-2028, жеребьевка которого состоится в декабре. Российских сборных нет в квалификации чемпионатов Европы 2027 года по баскетболу, волейболу, гандболу, а именно они будут отбором на чемпионаты мира 2028 года.

Дуализм восприятия происходящего связан с тем, что состоялся возврат белорусских олимпийцев на международные старты при продолжающемся отстранении россиян. Вопрос квот на старты встанет при потенциальном возвращении фигуристов, а в хоккее может возникнуть унизительная ситуация, когда сборным России и Белоруссии придется вновь стартовать с турниров в третьем дивизионе с Гонконгом, Монголией, Филиппинами.

Завершая тему координации деятельности новой федерации водных видов спорта, стоит отметить места проведения чемпионатов страны. В прошлом году прыжки и синхронка прошли в Екатеринбурге, как и нынешний чемпионат по синхронному плаванию. Прыжки в воду переехали в Казань, где чемпионат по плаванию на длинной воде бессменно проводится с 2017 года. Выход на первый план Екатеринбурга, судя по всему, объясняется еще и тем, что город активно готовился к проведению международной летней Универсиады 2023 года, которую потом решили заменить на Игры Дружбы, частично потерявшие сейчас актуальность.

Так мы подошли к теме «дорожной карты» по возвращению российских спортсменов на международную арену. Участие во второй группе Мировой лиги у наших ватерполистов, завершившееся выходом нашей женской ватерпольной сборной в финал Мировой группы... Отборочный статус всех чемпионатов страны у «водоплавающих», а это не только старты у взрослых спортсменов, но и полная линейка стартов у юниоров.