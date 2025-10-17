Ключевой сигнал: как снижение ставок оживило продажи новостроек

Рост сделок на первичном рынке жилья зафиксирован во всех городах-миллионниках

Фото: Реальное время

На российском рынке жилья зафиксирован большой отложенный спрос на квартиры в новостройках — даже небольшое снижение ключевой ставки привело к росту сделок в городах-миллионниках страны. Лидерами роста в третьем квартале 2025 года стали Самара (+64,6% ко второму кварталу 2025 года), Нижний Новгород (+53,8%) и Уфа (+49,6%), посчитали в «Яндекс Недвижимости». Казань закрепилась в десятке на самом последнем месте — количество сделок в столице Татарстана, по сравнению со вторым кварталом, выросло на 22,8% — и это больше, чем в третьем квартале 2024 года. Рост числа сделок во всех 16 городах-миллионниках в третьем квартале — это ключевой сигнал начала восстановления рынка. Покупатели и продавцы адаптировались к периоду высоких ставок. И спрос на недвижимость со снижением ставки будет только увеличиваться.

По данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», Казань показала уверенный рост числа сделок с новостройками в III квартале 2025 года — на 22,8% по сравнению с II кварталом и на 24,5% к III кварталу прошлого года. Всего за этот период в городе было заключено порядка 2,3 тысячи сделок по приобретению квартир в новостройках общей площадью более 100 тысяч кв. м.

В III квартале 2025 года во всех российских миллионниках зафиксирован рост числа сделок по приобретению квартир в новостройках к II кварталу. В сумме по миллионникам было заключено около 59,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) против 49,1 тыс. в II квартале (+21% кв./кв.). В годовом сопоставлении (к III кварталу 2024 года) рост числа сделок составил 11,9%.

Среди российских мегаполисов лидерами квартального роста стали Самара (+64,6% кв./кв., около 1,4 тыс. ДДУ), Нижний Новгород (+53,8%, около 1,8 тыс.), Уфа (+49,6%, около 2,6 тыс.), Краснодар (+46,7%, около 4,6 тыс.) и Пермь (+32,2%, около 1,8 тыс. сделок). По абсолютному числу сделок в III квартале лидируют Москва (около 18,6 тыс., +10,3% кв./кв.) и Санкт‑Петербург (около 8,4 тыс., +11,3% кв./кв.)

Изменение числа сделок с новостройками в третьем квартале 2025 года

Место Город Количество сделок за Q3, тыс. Изменение Q3/Q2 2025 1 Самара 1,4 +64,6% 2 Нижний Новгород 1,8 +53,8% 3 Уфа 2,6 +49,6% 4 Краснодар 4,6 +46,7% 5 Пермь 1,8 +32,2% 6 Волгоград 1,2 +26,8% 7 Екатеринбург 5,6 +26,2% 8 Воронеж 1,9 +25,2% 9 Новосибирск 3,1 +24,4% 10 Казань 2,3 +22,8% 11 Ростов-на-Дону 3,6 +21,5% 12 Омск 0,5 +21,4% 13 Красноярск 1,4 +15,0% 14 Челябинск 0,8 +11,7% 15 Санкт-Петербург 8,4 +11,3% 16 Москва 18,6 +10,3%

Данные сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж»

— В третьем квартале ключевая ставка снижалась дважды, что стало важным фактором роста активности покупателей, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость». — По итогам периода число сделок с новостройками во всех городах-миллионниках увеличилось на 21% к предыдущему кварталу.

Статистика агрегаторов говорит о том, что рынок реагирует не только на сезонный фактор, но и на смягчение денежно-кредитной политики. Дополнительно на динамику влияют специальные предложения застройщиков, а совокупность этих условий обеспечила синхронный рост сделок во всех крупнейших городах страны.

— Рост числа сделок во всех 16 городах-миллионниках в третьем квартале — это ключевой сигнал начала восстановления рынка, — отмечает Артем Советников, руководитель сервиса «Пульс Продаж Новостроек». — Кроме того, мы видим стагнацию объемов нераспроданных остатков (+0,6% кв./кв. в среднем по мегаполисам), что говорит о достаточности предложения.

На этом фоне макроэкономическая конъюнктура стимулирует покупателей, которые ранее откладывали сделки, выходить на покупку уже сейчас.

Глава компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечала, что, например, август 2025 года оказался по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) лучше всех предыдущих месяцев 2025 года. В августе 2025 года было зарегистрировано 1 810 ДДУ.

Ранее Росреестр по Татарстану зафиксировал положительную динамику на первичном рынке недвижимости в июле. По сравнению с июнем количество ДДУ увеличилось на 19,2% — с 1 419 до 1 692. Всего за 8 месяцев 2025 года зарегистрировано 12 502 ДДУ.

При этом август 2025-го оказался практически в два раза успешнее, чем август 2024-го, когда было зарегистрировано всего 958 сделок. Однако рекордное количество сделок пришлось на август 2023 года — 2 490 — тогда все пытались запрыгнуть в последний вагон массовой льготной ипотеки. Для сравнения, годом ранее, в августе 2022 года, было всего 1 090 сделок — даже меньше, чем в этом году.

Таким образом, говорить о том, что рынок новостроек стоял весь год из-за высокой ключевой ставки, в корне неверно.

— Наличие положительной динамики и рост количества сделок говорит о том, что спрос на недвижимость сохраняется во всех сегментах. При этом больше половины сделок проходят за собственные средства, без привлечения ипотечных кредитов. Уверен, что в дальнейшем, при условии снижения ипотечной ставки, спрос будет только расти, — поделился своим мнением вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев.

Сегодня участники рынка недвижимости адаптировались к существующим условиям: те, кто хочет купить, не откладывают покупку, а те, кто продает, предлагают более лояльные условия, подчеркнул эксперт. — Мы также фиксируем заметное оживление на рынке новостроек Казани в третьем квартале. Количество сделок выросло, несмотря на сокращение объема предложений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — прокомментировал генеральный директор компании «Этажи Казань» Марат Галлямов. — Спрос нельзя назвать ажиотажным, но интерес к покупкам в новостройках очевидно усилился. Основным фактором роста стала динамика ключевой ставки и последующее снижение ипотечных и кредитных ставок. На фоне этого часть населения начала возвращать средства с депозитов в недвижимость, рассматривая квадратные метры как более надежный способ сохранения капитала. «Однако даже в случае дальнейшего снижения ключевой ставки резкого всплеска активности ожидать не стоит: стоимость жилья за год выросла, а перераспределение сбережений с депозитов происходит постепенно, а не одномоментно», — предупреждает эксперт.



