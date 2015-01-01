ИТ-фестиваль ﻿«ULCAMP’2026»

С 17 по 19 июля под Ульяновском пройдет «ULCAMP’2026» — масштабный ИТ-фестиваль (4500+ участников), объединяющий конференцию, музыкальный open-air и сильный нетворкинг.

В программе: доклады по разработке, управлению и дизайну, выступления экспертов ведущих компаний, спорт, активности на Волге, вечеринки и концерты (Хмыров, Лауд, Errortica, DRUMMATIX).

Фестиваль известен своей неформальной атмосферой и горизонтальным общением — без дистанции между спикерами и участниками.

«ULCAMP для нас — это всегда больше, чем событие на два дня. Это живая среда, которая формируется годами и усилиями сотен людей. Мы видим, как вокруг фестиваля растет сообщество: люди возвращаются, привозят команды, запускают здесь проекты, находят партнеров и друзей. Каждый год мы масштабируемся, но для нас принципиально важно сохранить ощущение свободы, движения и настоящего общения. Мы хотим, чтобы ULCAMP оставался местом, где можно одновременно перезагрузиться, вдохновиться и сделать шаг вперед — в профессии, в идеях, в жизни», — говорит Илья Валкин, председатель оргкомитета фестиваля.

Организаторы предлагают компаниям оформить участие в формате корпоративного лагеря. В него входит выделенное пространство с подключением электричества, скидка на билеты для команды, помощь в обустройстве и поддержка в продвижении.

Днем участники посещают лекции и дискуссии, участвуют в спортивных и командных активностях, а вечером проводят время вместе на концертах, вечеринках и в неформальной обстановке.

ULCAMP проходит с 2011 года и сочетает формат профессиональной конференции, музыкального фестиваля и площадки для нетворкинга. За это время он стал одним из крупнейших ИТ-событий страны и сформировал устойчивое сообщество, в котором значительную роль играет участие команд.

ULCAMP`26 реализован при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» и Губернатора Ульяновской области.

