ИТ-фестиваль ﻿«ULCAMP’2026»

С 17 по 19 июля под Ульяновском пройдет «ULCAMP’2026» — масштабный ИТ-фестиваль (4500+ участников), объединяющий конференцию, музыкальный open-air и сильный нетворкинг.
В программе: доклады по разработке, управлению и дизайну, выступления экспертов ведущих компаний, спорт, активности на Волге, вечеринки и концерты (Хмыров, Лауд, Errortica, DRUMMATIX).
Фестиваль известен своей неформальной атмосферой и горизонтальным общением — без дистанции между спикерами и участниками.
«ULCAMP для нас — это всегда больше, чем событие на два дня. Это живая среда, которая формируется годами и усилиями сотен людей. Мы видим, как вокруг фестиваля растет сообщество: люди возвращаются, привозят команды, запускают здесь проекты, находят партнеров и друзей. Каждый год мы масштабируемся, но для нас принципиально важно сохранить ощущение свободы, движения и настоящего общения. Мы хотим, чтобы ULCAMP оставался местом, где можно одновременно перезагрузиться, вдохновиться и сделать шаг вперед — в профессии, в идеях, в жизни», — говорит Илья Валкин, председатель оргкомитета фестиваля.
Организаторы предлагают компаниям оформить участие в формате корпоративного лагеря. В него входит выделенное пространство с подключением электричества, скидка на билеты для команды, помощь в обустройстве и поддержка в продвижении.
Днем участники посещают лекции и дискуссии, участвуют в спортивных и командных активностях, а вечером проводят время вместе на концертах, вечеринках и в неформальной обстановке.
ULCAMP проходит с 2011 года и сочетает формат профессиональной конференции, музыкального фестиваля и площадки для нетворкинга. За это время он стал одним из крупнейших ИТ-событий страны и сформировал устойчивое сообщество, в котором значительную роль играет участие команд.
ULCAMP`26 реализован при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» и Губернатора Ульяновской области.
В.О. 18+
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.