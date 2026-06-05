Путин на полях ПМЭФ обсудил с Чжэном сотрудничество России и Китая
Также стороны обсудят итоги недавнего визита российского лидера в Пекин
На ПМЭФ президент России Владимир Путин начал встречу с зампредседателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном, пишет ТАСС.
В рамках переговоров Путин и Хань Чжэн обсудят итоги недавнего визита российского лидера в Пекин, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений России и Китая.
Встреча с заместителем председателя КНР является частью активной международной программы президента в Санкт-Петербурге. Накануне Путин провел беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце. Оба лидера также участвовали по видеосвязи в церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной атомной станции в Узбекистане.
В среду, перед рабочей поездкой в Северную столицу, Путин провел переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан, которая путешествовала по России с государственным визитом. После визита в Москву она отправилась в Петербург для участия в ПМЭФ. Прощаясь с президентом Танзании у Большого Кремлевского дворца, Путин пообещал встретиться с ней на Петербургском форуме.
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