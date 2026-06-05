СК РФ запросил новый доклад по делу о пропавшем мужчине в Татарстане

Глава Следкома России Александр Бастрыкин в сентябре 2025 года уже требовал доклад по поискам бесследно исчезнувшего татарстанца

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил новый доклад по делу о пропавшем мужчине в Татарстане. Поводом стало обращение в приемную СК во «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.



Женщина сообщила, что ее отец в апреле прошлого года уехал из Тульской области на автомобиле со знакомым, после чего перестал выходить на связь и так и не вернулся домой. Его местонахождение до сих пор неизвестно. В Татарстане по этому факту расследуется уголовное дело. Ранее Бастрыкин в сентябре 2025 году уже требовал доклад по нему.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Теперь он поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому представить обновленную информацию о ходе расследования, о том, что сделано для поиска мужчины. Контроль за исполнением поручения оставлен за центральным аппаратом СК.

Напомним, что Следком также проверяет ситуацию с аварийным общежитием на улице Односторонка Гривки в Казани.

Наталья Жирнова