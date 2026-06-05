В Казани не нашли покупателей на комплекс бывшей больницы за 382,6 млн рублей

Ранее две неудачные попытки продать объект на аукционе побудили власти рассмотреть возможность смягчения условий для инвесторов

Фото: скриншот документации

В Казани аукцион по продаже комплекса бывшей больницы фабрики Крестовниковых признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на портале Единой информационной системы торгов.

Это уже вторая неудачная попытка реализовать объект: в марте торги также не состоялись по той же причине. Начальная цена лота составляла 382,6 млн рублей.

На продажу был выставлен комплекс зданий, включающий поликлинику, административные и хозяйственные корпуса, а также здание больницы, имеющее статус объекта культурного наследия. В состав лота также входит земельный участок площадью более 8 тыс. кв. м. Будущий собственник обязан провести реставрацию всего комплекса и завершить работы до июля 2030 года.

Ранее две неудачные попытки продать объект на аукционе побудили власти рассмотреть возможность смягчения условий для инвесторов. Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин предлагает отказаться от прежнего подхода, когда имущество продается единым лотом. «Наша позиция заключается в том, чтобы раздробить лот на части, а здание больницы братьев Крестовниковых продать как объект культурного наследия (то есть за рубль)», — поделился он в разговоре с «Реальным временем».



«Все-таки инвестору выгоднее приобретать ОКН в собственность, так как «за рубль» он получит в аренду на 49 лет, и здесь его ждет жесткий контроль», — считает исполнительный директор РГУД РФ Елена Бодрова.



Наталья Жирнова