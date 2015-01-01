Международный форум «Неделя Российского Ритейла»

XII Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла — 2026» пройдет в Москве с 22 по 25 июня и соберет более 8 тысяч участников. Деловая программа Форума ориентирована на собственников бизнеса, топ-менеджмент компаний, управленцев и менеджмент среднего звена. Участников также ждут: бизнес-встречи B2B и B2G, дискуссии, деловые знакомства, неформальное общение, а также заключение новых партнерских соглашений.

В рамках Форума пройдут пленарные заседания, экспертные сессии, конференции, презентации и круглые столы, посвященные технологиям и инновациям в работе торговых сетей, маркетингу, fashion ритейлу, е-commerce, HoReCa, логистике, ESG, банковскому ритейлу, коммерческой недвижимости, международным рынкам и HR.

Wine Retail. 22-25 июня на площадке Форума пройдет ежегодное отраслевое мероприятие, посвященное развитию алкогольной категории в розничной торговле — VIII Конгресс современной виноторговли Wine Retail. Ключевыми темами Конгресса станут изменения в законодательном регулировании отрасли, влияние фискальной политики государства на динамику виного рынка, программы поддержки российского виноделия. Представители ключевых министерств и ведомств обсудят с участниками рынка основные новации регулирования, включая маркировку крепкого алкоголя и винодельческой продукции, акцизную политику, развитие ассортимента российских вин в розничной торговле и картах ресторанов.

ANTI-ILLICIT TRADE CONGRESS. Еще одним мероприятием форума станет Антиконтрафакт. Участники обсудят ситуацию на рынке нелегального оборота продукции, вопросы защиты прав правообладателя, использование и защиту товарного знака в рамках параллельного импорта, развитие цифровой маркировки в России и странах ЕАЭС, ее эффективность и возможности дальнейшего развития.

RETAIL WEEK EXPO. На двух этажах площадки расположится выставка. Она включит в себя более 130 экспонентов. Экспозона станет центром притяжения профессионалов ритейл индустрии. На мероприятии соберутся ведущие поставщики в ритейле, сервисные и консалтинговые компании с новейшими товарами и услугами. В ходе выставки участники смогут продемонстрировать передовые разработки и технологии в сфере ритейла. Экспоненты также могут запланировать встречу или переговоры с интересующей компанией, обрести новые партнерства и деловые связи.

RETAIL WEEK AWARDS. 22 июня пройдет церемония награждения победителей профессиональной отраслевой Премии «Retail Week Awards», цель которой — отметить самых достойных представителей розничного рынка, привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития ритейла за прошедший год, а также вооружить специалистов лучшими практиками развития отрасли. Премия включает в себя более 17 номинаций.

25 июня, в рамках Форума состоится ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок Недели Российского Ритейла».



